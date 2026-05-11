Alerta de ARCA por una nueva estafa que apunta a compradores de plataformas internacionales

Las compras online en plataformas internacionales crecieron con fuerza en Argentina durante los últimos meses y, junto con ese fenómeno, también aumentaron las estafas digitales dirigidas a quienes esperan envíos desde el exterior. Ante esta situación, la ARCA emitió una advertencia oficial sobre maniobras fraudulentas vinculadas a compras en SHEIN y Temu.

Según explicó el organismo, los delincuentes envían correos electrónicos falsos haciéndose pasar por la Aduana o por áreas oficiales vinculadas al control de importaciones. El objetivo es generar preocupación en los usuarios y lograr que entreguen información sensible.

En muchos casos, los mensajes indican que el paquete quedó retenido y que es necesario realizar un pago extra para liberarlo. Allí suelen mencionar supuestos impuestos, gastos de almacenamiento o cargos aduaneros.

Cómo funciona la estafa

Desde la ARCA señalaron que los estafadores utilizan logos, colores institucionales y nombres similares a los oficiales para darle credibilidad a las comunicaciones. Además, aprovechan que muchas personas esperan novedades reales sobre sus compras.

Los correos incluyen enlaces que redirigen a páginas falsas donde solicitan datos bancarios, números de tarjetas, claves personales, usuarios, contraseñas e información del DNI.

En otros casos, también piden descargar archivos adjuntos o completar formularios relacionados con el supuesto envío retenido. El organismo remarcó que se trata de maniobras de phishing destinadas al robo de datos personales y financieros.

Compras online.

Qué aclaró ARCA

La ARCA recordó que nunca solicita pagos ni información confidencial por correo electrónico para liberar paquetes internacionales. También aclaró que no envía links externos ni pide transferencias bancarias vinculadas a compras realizadas en el exterior.

Además, el organismo desmintió versiones difundidas en redes sociales sobre supuestas retenciones masivas de compras en SHEIN y Temu o nuevos requisitos obligatorios para recibir envíos.

Las autoridades indicaron que todas las comunicaciones oficiales relacionadas con operaciones aduaneras o trámites tributarios se realizan únicamente a través del Domicilio Fiscal Electrónico.

Recomendaciones para evitar fraudes

La ARCA recomendó no hacer click en enlaces sospechosos, evitar descargar archivos desconocidos y nunca compartir datos personales o bancarios aunque el mensaje parezca oficial.

Entre las señales más frecuentes para detectar una estafa aparecen errores de redacción, direcciones de correo extrañas, pedidos urgentes de dinero y amenazas relacionadas con la pérdida del paquete.

Con el crecimiento de las compras internacionales, este tipo de engaños comenzó a multiplicarse. Por eso, el organismo insistió en verificar siempre la información mediante canales oficiales y extremar cuidados para proteger datos personales y cuentas bancarias.