Engañaban a jubiladas con falsos premios de lotería: cometieron millonarias estafas

Una banda delictiva está acusada de cometer al menos 16 estafas en barrios porteños. Simulaban tener un “billete ganador” del Quini 6 o la lotería para ingresar a viviendas y robar dinero y joyas.
Una banda acusada de cometer millonarias estafas contra mujeres mayores fue desbaratada tras una investigación judicial en la ciudad de Buenos Aires. Los delincuentes simulaban tener un “billete ganador” del Quini 6 o de la lotería para engañar a las víctimas, ingresar a sus viviendas y robarles ahorros y joyas.
La organización actuó entre enero de 2023 y febrero de este año en distintos barrios porteños, principalmente Recoleta, Palermo, Belgrano y Villa del Parque. Según la investigación, el grupo obtuvo un botín de 386.000 dólares, 4.690.000 pesos y 5.050 euros en al menos 16 hechos delictivos.
La causa quedó a cargo del juez nacional en lo criminal y correccional, Martín Yadarola, quien trabajó junto a efectivos de la División Investigaciones Comunales 3 de la Policía de la Ciudad.
Dos detenidos y una sospechosa prófuga
Por la causa fueron detenidos y procesados con prisión preventiva Miriam Ramos Galindo y Manuel Castro Galindo, ambos de nacionalidad peruana y familiares entre sí. En tanto, una tercera sospechosa identificada como Fanny Castro Galindo permanecía prófuga.
De acuerdo con la investigación, las mujeres seleccionaban víctimas de edad avanzada que caminaban solas por la vía pública. Luego iniciaban conversaciones bajo distintas excusas para ganarse su confianza.
“Fingían nombres, referían ser analfabetas o desconocer ciertas reglas por ser extranjeras, requiriendo asistencia para cobrar un supuesto premio de un boleto de lotería”, explicó el juez Yadarola en la resolución judicial.
Las sospechosas también afirmaban que necesitaban ayuda porque alguien quería quitarles el supuesto billete premiado o porque debían regresar de urgencia a su país de origen.
Robaban dinero y joyas dentro de las viviendas
Una vez que lograban convencer a las víctimas, las hacían ingresar a una conversación más extensa hasta conseguir autorización para entrar a las viviendas.
“Ya en el interior de la vivienda, la operatoria consistía en lograr conocer los sitios donde podía hallarse dinero o elementos de valor”, sostuvo el magistrado.
Según se detalló, mientras una de las mujeres distraía a la víctima con pedidos de agua o utilizando el baño, otra recorría la casa en busca de dinero, joyas y objetos de valor. En algunos casos, incluso, habrían utilizado sustancias somníferas o estupefacientes para disminuir la capacidad de reacción de las damnificadas.
Uno de los hechos más importantes ocurrió en Recoleta, donde a una mujer le sustrajeron 80.000 dólares y 70.000 pesos tras convencerla de resguardar un supuesto boleto ganador de lotería.
Detectaron millonarios movimientos de dinero
Durante la investigación también se detectaron importantes movimientos económicos en cuentas vinculadas a una de las detenidas.
El juez Yadarola determinó que Miriam Ramos Galindo registró movimientos por aproximadamente 40,5 millones de pesos en una billetera virtual, pese a no contar con actividad registrada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Además, durante un allanamiento realizado en Beccar, partido bonaerense de San Isidro, se secuestraron más de 6,5 millones de pesos en efectivo, dólares estadounidenses, soles peruanos y diversos dispositivos tecnológicos.