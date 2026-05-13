Abogada negó que la mujer acusada haya tenido sexo en un avión

La abogada de la mujer acusada de mantener relaciones sexuales en un avión con destino a Rosario salió públicamente a rechazar las versiones difundidas sobre el caso y sostuvo que su clienta “no tuvo nada que ver” con el hecho investigado.

La defensora, Victoria Scoccia, aseguró que “todo lo que se está diciendo es absolutamente falso” y remarcó que la mujer quedó involucrada en una situación que, según afirmó, “no ocurrió”.

El episodio tomó repercusión luego de que dos pasajeros fueran demorados en el Aeropuerto Internacional de Rosario tras un vuelo proveniente de Panamá, a raíz de una denuncia por presuntas exhibiciones obscenas a bordo de la aeronave.

“Ella no tiene nada que ver”

En declaraciones radiales, la letrada explicó que evita profundizar sobre aspectos de la causa porque la investigación “corre por otro carril”, aunque insistió en que su defendida no participó de ninguna situación inapropiada.

“No es cierto todo lo que se dijo”, expresó Scoccia, y añadió: “Ella no tiene nada que ver”. Además, afirmó que “está descartado que haya habido menores de edad alrededor” de la pareja señalada.

La abogada también indicó que su clienta “no conocía a este hombre” involucrado en la denuncia y sostuvo que ambos únicamente coincidieron durante el vuelo. Asimismo, negó que la mujer hubiera consumido alcohol durante el viaje.

La situación judicial

La causa por “exhibiciones obscenas” quedó radicada en el Ministerio Público de la Acusación de Rosario, aunque hasta el momento no hubo imputaciones formales contra los involucrados.

Según trascendió, en caso de comprobarse el hecho denunciado, el delito no contempla penas de prisión y podría resolverse mediante alternativas como cauciones, trabajo comunitario o reglas de conducta.

Sin embargo, la defensa remarcó que el mayor impacto para la mujer fue la exposición pública y la viralización del episodio en medios nacionales e internacionales.

“Su vida cambió al 100%”

Scoccia sostuvo que la difusión del caso provocó graves consecuencias personales y psicológicas para su defendida. “Su celular está explotado de mensajes agresivos. Le cuesta transitar por la calle, ir a su lugar de trabajo todos los días”, manifestó.

La abogada indicó que la mujer “es viuda”, tiene actividad comercial y profesional, y que “su vida cambió al 100%” tras conocerse públicamente la denuncia. También señaló que actualmente recibe asistencia médica debido al impacto emocional de la situación, indica Clarín.

Finalmente, adelantó que evalúan posibles acciones judiciales y advirtió que podría existir responsabilidad tanto de la aerolínea como de organismos aeroportuarios por la difusión de datos personales e imágenes vinculadas al caso.