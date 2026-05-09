Santa Fe: detuvieron a una pareja que intentó tener sexo en un avión

Un episodio de presunto exhibicionismo público generó conmoción en el Aeropuerto Internacional de Rosario luego de que dos pasajeros fueran detenidos tras el aterrizaje de un vuelo comercial proveniente de Panamá. El hecho involucró a un hombre de 55 años y una mujer de 60 que viajaban en clase ejecutiva y que habrían intentado mantener relaciones sexuales dentro de la aeronave.

Según trascendió a partir del parte policial, la situación fue advertida por personal de la aerolínea, que decidió realizar la denuncia una vez que el avión tocó pista en la terminal aérea rosarina. La intervención policial se produjo apenas los pasajeros descendieron del vuelo.

De acuerdo a la información difundida por el periodista local Eric Tropper, “se llevó adelante el servicio -de los uniformados- en el aeropuerto”, luego que el personal de la aerolínea comercial "Copa Airlines" realizó la denuncia. La actuación quedó a cargo de efectivos de seguridad aeroportuaria y de la Policía de Santa Fe.

La denuncia de la tripulación

En la acusación oficial se “manifiesta que habría una mujer y un hombre con sus prendas bajas en el interior del avión e hicieron exhibiciones”, dentro del vuelo proveniente desde Panamá. A raíz de esta situación, las autoridades avanzaron con la detención de ambos pasajeros por el presunto delito de exhibicionismo público.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que la tripulación observó conductas inapropiadas durante parte del trayecto y decidió informar lo ocurrido a las autoridades antes del aterrizaje. Una vez en Rosario, personal policial aguardó a la pareja en la terminal aérea para concretar la aprehensión.

En las últimas horas se conoció que las personas involucradas fueron identificadas como Mauricio C. y Sandra O. Ambos viajaban en clase ejecutiva y posteriormente fueron trasladados a la comisaría 12ª, ubicada en el barrio rosarino de Ludueña, donde quedaron a disposición de la Justicia.

Investigación y repercusión

El caso provocó repercusión tanto entre los pasajeros del vuelo como en redes sociales, debido a las características poco habituales del episodio.

Marco legal y posibles sanciones

El Código Aeronáutico, regulado por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), no contempla una disposición puntual sobre la realización de actos sexuales en el interior de una aeronave. Este tipo de conductas, sin embargo, infringe las reglas que regulan el comportamiento de los pasajeros y puede obstaculizar la tarea del comandante, responsable de garantizar el orden y la seguridad durante el vuelo.

El comandante tiene la facultad de intervenir ante cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad, la disciplina o el desarrollo normal de la operación.

Cuando se trata de episodios de exhibicionismo, el hecho puede derivar en intervenciones contravencionales o penales, fuera del ámbito del Código Aeronáutico. Además, la ANAC cuenta con normativas específicas sobre conductas que alteren el desarrollo habitual del vuelo.

Por su parte, la aerolínea puede imponer sanciones a los pasajeros involucrados, e incluso restringirles la posibilidad de embarcar en futuros vuelos.