Un jugador de la Primera Nacional fue detenido por gritar que tenía bomba en un avión

REDACCIÓN ELONCE
Emiliano Endrizzi, actual jugador de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, fue arrestado tras afirmar que tenía una bomba antes de despegar. El incidente generó demoras y la evacuación de los pasajeros.
Amenaza de bomba. Un episodio insólito y de gravedad sacudió al fútbol argentino en las últimas horas de este sábado. Un jugador de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, con pasado en Instituto, Emiliano Jesús Endrizzi, fue detenido luego de gritar que tenía una bomba dentro de un avión que estaba a punto de despegar desde Jujuy.
La situación generó pánico inmediato entre los pasajeros y obligó a activar el protocolo de seguridad aeroportuaria. Como consecuencia, todos los ocupantes del vuelo fueron evacuados mientras personal especializado realizaba los controles correspondientes para descartar cualquier tipo de amenaza. El futbolista Endrizzi fue reducido en el lugar y trasladado por la policía, en un operativo que incluyó su retiro esposado ante la mirada del resto de los pasajeros.
Aunque con el correr de los minutos se descartó la presencia de explosivos, el hecho es considerado de suma gravedad y podría derivar en consecuencias judiciales severas por intimidación pública. El caso impacta de lleno en la actualidad deportiva del equipo jujeño, que este domingo debe visitar a Agropecuario Argentino desde las 16, por la Zona B de la Primera Nacional.
Por el momento, el club no emitió ningún comunicado oficial sobre lo ocurrido ni sobre la situación del jugador involucrado. El protagonista del escándalo es un lateral izquierdo surgido de Instituto, donde llegó a debutar en Primera, antes de continuar su carrera en el norte del país. Su accionar, que algunos testigos describen como una supuesta “broma”, encendió todas las alarmas en un contexto donde este tipo de amenazas no admite ningún margen de interpretación.
"Emiliano Endrizzi" Porque el jugador de Gimnasia de Jujuy, gritó dentro del avión que tenía una bomba y tuvieron que desalojar al resto de los pasajeros. El jugador terminó detenido. pic.twitter.com/AxTk4DWwXf— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) April 11, 2026
Ahora, mientras avanza la investigación, el foco está puesto tanto en las posibles sanciones legales como en las decisiones deportivas que podría tomar la institución jujeña en las próximas horas. Un episodio que cruzó todos los límites y que ya dejó una marca en la jornada.