Murió el conductor que permanecía internado tras impresionante vuelco en acceso a Paraná por Ruta 12

Schegtel Nicolas Emanuel / Vuelco en acceso a Paraná por Ruta 12

Nicolás Emanuel Schegtel, de 36 años, falleció este sábado luego de permanecer internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital San Martín desde el pasado 1 de mayo, cuando protagonizó un grave accidente de tránsito en el acceso a Paraná.

La información fue confirmada por personal policial de comisaría decimoquinta, que tomó conocimiento del deceso a través del doctor Fernando Gutiérrez, quien informó el fallecimiento del paciente.

El siniestro vial había ocurrido alrededor de las 5.20 de la madrugada del 1 de mayo en la zona de calle Salellas y la colectora de la Ruta Nacional 12, detrás de una estación de servicio YPF, en jurisdicción de Paraná.

Un vuelco de extrema violencia

De acuerdo con los datos reunidos durante la investigación, Schegtel conducía un Volkswagen Suran cuando, por causas que aún se intentan establecer, perdió el control del vehículo mientras circulaba por calle Salellas en sentido norte-sur.

Tras despistarse, el automóvil impactó contra una zanja de drenaje de agua y comenzó a dar varios tumbos, provocando la destrucción total de la unidad.

Impresionante vuelco en acceso a Paraná por Ruta 12

Cuando llegaron los primeros efectivos policiales y los equipos de emergencia, el conductor se encontraba tendido a varios metros del rodado debido a la violencia del impacto.

El comisario Matías Franco, segundo jefe de la comisaría decimoquinta, había explicado a Elonce en aquel momento que el vehículo “siguió de largo, impactó contra una zanja y comenzó a dar tumbos”, en un sector donde se desarrollaban obras viales.

Permaneció internado en terapia intensiva

Como consecuencia de las graves lesiones sufridas durante el vuelco, Schegtel fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín de la capital entrerriana, donde quedó internado en estado crítico.

Durante varias semanas permaneció alojado en terapia intensiva bajo estricta observación médica, mientras familiares y allegados impulsaban cadenas de oración a través de redes sociales para pedir por su recuperación.

“Señor, pongo en tus manos a Nicolás Schegtel. Te pido que le des sanación, alivio y fortaleza en este momento difícil”, expresaba uno de los mensajes difundidos por sus seres queridos.

Conmoción en la comunidad

La noticia del fallecimiento generó conmoción entre familiares, amigos y vecinos, que durante las últimas semanas habían seguido de cerca la evolución de su estado de salud.

Schegtel tenía domicilio registrado en Colonia Avellaneda, aunque residía actualmente en Paraná, según habían indicado fuentes policiales tras el accidente.

Con el fallecimiento del conductor, la causa iniciada para determinar las circunstancias del siniestro continuará bajo las actuaciones correspondientes para establecer con precisión la mecánica del hecho ocurrido en la madrugada del 1 de mayo.