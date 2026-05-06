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Paraná

Piden cadena de oración para joven conductor que chocó en el acceso a Paraná por Ruta 12

Accidente en Paraná: un joven conductor permanece en estado crítico tras un violento vuelco y su familia solicita cadena de oración.

6 de Mayo de 2026
Así quedó el auto tras el choque.
Así quedó el auto tras el choque.

REDACCIÓN ELONCE

Accidente en Paraná: un joven conductor permanece en estado crítico tras un violento vuelco y su familia solicita cadena de oración.

El accidente en Paraná que conmociona a la comunidad entrerriana ocurrió en la madrugada del viernes pasado, cuando un conductor de 36 años sufrió un violento vuelco en el acceso a la ciudad por la Ruta 12. El hecho dejó al hombre gravemente herido y actualmente internado en terapia intensiva, mientras su familia difundió un pedido de cadena de oración que rápidamente se viralizó en redes sociales.

 

 

El siniestro vial se produjo pocos minutos después de las 5 de la mañana, en una zona clave de ingreso a la capital provincial. Según informaron fuentes policiales, el vehículo involucrado, un Volkswagen Suran, perdió el control en la intersección de calle Salellas y la colectora de la Ruta 12, en un tramo que presenta obras en ejecución.

 

De acuerdo a los primeros datos recabados en el lugar, el automóvil continuó su marcha sin control, impactó contra una zanja de desagüe y dio varios tumbos, provocando la destrucción total del rodado. La violencia del impacto dejó en evidencia la magnitud del accidente y generó un amplio despliegue de personal de emergencia.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

 

Un cuadro crítico y un pedido de fe

 

El conductor fue hallado inconsciente a varios metros del vehículo, lo que da cuenta de la gravedad del vuelco. Personal policial y servicios de emergencia actuaron rápidamente para trasladarlo a un centro de salud, donde permanece internado en estado delicado, bajo estricta observación médica.

 

 

El comisario Matías Franco, segundo jefe de la Comisaría 15°, brindó detalles sobre lo ocurrido y explicó que el vehículo “siguió de largo, impactó contra una zanja y comenzó a dar tumbos”. Además, confirmó que el conductor tiene domicilio en Colonia Avellaneda, aunque residiría actualmente en Paraná.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

 

En medio de la preocupación por su estado de salud, familiares y allegados difundieron un emotivo mensaje solicitando una cadena de oración. “Señor pongo en tus manos a Nicolás Schegtel. Te pido que le des sanación, alivio y fortaleza en este momento difícil”, expresaron, apelando a la fe y al acompañamiento de la comunidad.

Temas:

Accidente Ruta 12 acceso a Paraná
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