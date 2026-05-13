Comerciante “escrachó” autos mal estacionados frente a su garage en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Ocurre en una esquina de Paraná donde, según denunció a Elonce el comerciante, los vehículos bloquean de manera constante el ingreso al garage del gimnasio que está pronto a inaugurar. La situación generó múltiples reacciones y reclamos similares de vecinos en redes sociales.
Un comerciante de Paraná decidió tomar una medida particular para reclamar por los autos mal estacionados que, según aseguró, bloquean de manera frecuente el ingreso al garage de su local comercial: un gimnasio que está pronto a inaugurar.
La situación ocurre en la esquina de calles 25 de Mayo y Arturo Illia, donde el hombre comenzó a colocar mensajes escritos con cinta de papel sobre los parabrisas de los vehículos que obstruyen el acceso.
“A la media hora teníamos inspectores de Tránsito sacando autos a dos manos”, relató el comerciante a Elonce al explicar la reacción que generó la publicación. Además, agregó: “Todavía están, a ver cuánto duran”.
Reclamos y reacciones en redes sociales
La publicación de Elonce sobre el caso generó numerosas repercusiones de vecinos y usuarios de redes sociales, quienes compartieron experiencias similares relacionadas con problemas de estacionamiento y falta de respeto por los espacios reservados.
“Me pasa absolutamente todos los días lo mismo, tengo negocios enfrente de mi casa y estacionan en mi garage. Les decís algo, se enojan o te responden ‘compro y vengo’”, comentó una usuaria.
Otros mensajes apuntaron a la falta de consideración en la vía pública. “La desconsideración de las personas con el uso del auto es increíble. Estacionan donde quieren, maniobran mal y se enojan con el que viene bien”, expresó otro vecino.
Quejas por espacios reservados
Entre los comentarios también aparecieron reclamos vinculados a la ocupación indebida de lugares reservados para personas con discapacidad y paradas de colectivos.
“Muy bien, lo aplaudo al comerciante, es de la única forma que van a aprender”, escribió un usuario. Mientras que otra persona sostuvo: “Los lugares para discapacidad siempre están ocupados por autos que no corresponden”.
La situación volvió a poner en debate los problemas de estacionamiento en sectores transitados de Paraná y el cumplimiento de las normas de tránsito en la ciudad.
Es necesario aclarar que, de acuerdo a la Ordenanza N° 7604, denominada GUIA BASICA PARA ASPIRANTES A CONDUCTOR ACTUALIZADA, "en las esquinas no se puede estacionar a menos de cinco metros de la línea de edificación, estando prohibido el estacionamiento en lugares demarcados, como por ejemplo las paradas de colectivos y también frente a entradas de cocheras o playas de estacionamiento".
Cabe destacar que ante cualquier consulta, los vecinos pueden comunicarse con la guardia de la Dirección del Cuerpo Único de Inspectores, teléfono 4319478, donde además pueden efectuar denuncias por cualquier automóvil más estacionado en la vía pública, como así también en espacios privados como garajes.