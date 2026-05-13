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Economía Actualización en surtidores de Paraná

Shell subió los precios de sus combustibles: los nuevos valores en Paraná  

Las estaciones Shell de Paraná reflejaron este miércoles una nueva suba en los combustibles. El incremento ya se observa en las pizarras: la nafta súper ronda los 2.200 pesos.

13 de Mayo de 2026
Aumento de combustibles Shell en Paraná
Aumento de combustibles Shell en Paraná Foto: Elonce

Las estaciones Shell de Paraná reflejaron este miércoles una nueva suba en los combustibles. El incremento ya se observa en las pizarras: la nafta súper ronda los 2.200 pesos.

Los combustibles de Shell en Paraná registraron este miércoles un nuevo aumento en sus precios.

 

Si bien las petroleras mantienen vigente un acuerdo hasta el 16 de mayo para no trasladar las variaciones internacionales del precio del petróleo a los consumidores, sí continúan ajustando valores por otros componentes, como impuestos y biocombustibles.

 

Según pudo constatar Elonce en la estación de servicios Shell ubicada en las Cinco Esquinas de Paraná, la nafta Súper pasó a costar $2.179 por litro.

 

En tanto, la V-Power Nafta alcanzó los $2.415 por litro, manteniéndose entre los combustibles de mayor valor dentro del mercado local.

 

Por su parte, el Fórmula Diesel se comercializa a $2.343 por litro, mientras que el V-Power Diesel llegó a $2.519 por litro, convirtiéndose en el producto más costoso de la pizarra.

Nuevos valores de Shell en Paran&aacute;
Nuevos valores de Shell en Paraná

Tomando como referencia los valores anteriores y los nuevos precios observados en la estación Shell de Paraná, los aumentos fueron los siguientes:

  • Nafta Súper: pasó de $2.169 a $2.179 → aumento de 0,46%
  • V-Power Nafta: pasó de $2.398 a $2.415 → aumento de 0,71%
  • Evolux/Fórmula Diesel: pasó de $2.327 a $2.343 → aumento de 0,69%
  • V-Power Diesel: pasó de $2.509 a $2.519 → aumento de 0,40%

La actualización comenzó a reflejarse en distintas estaciones de servicio de Paraná durante las últimas horas. El último incremento se había registrado el pasado 1º de mayo.

Temas:

combustibles Shell aumento combustibles nafta súper V-Power Paraná precios combustibles
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