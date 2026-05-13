“Hay que defenderla”: Lali Espósito apoyó la marcha universitaria

Lali Espósito volvió a pronunciarse sobre temas vinculados a la educación pública y expresó su respaldo a la Marcha Federal Universitaria convocada este martes en distintos puntos del país.

La artista utilizó sus redes sociales para compartir mensajes relacionados con la movilización impulsada por universidades nacionales, centros de estudiantes, gremios docentes y sectores científicos que reclaman por el financiamiento del sistema universitario y la situación salarial de los trabajadores del sector.

A través de sus historias de Instagram, Lali Espósito publicó distintos mensajes de apoyo y remarcó la importancia de sostener el acceso a la educación pública en el actual contexto.

El mensaje de Lali en redes sociales

En una de las publicaciones que compartió durante la jornada, la cantante hizo referencia al valor social de las universidades públicas y al impacto que tienen en miles de personas en todo el país.

“Hay millones de historias y motivos por los que hoy hay que defender la Universidad Pública”, escribió Lali Espósito en una de sus historias.

La cantante también agregó: “Sobre todo hoy, la marcha”, en referencia directa a la movilización realizada en diferentes ciudades argentinas.

Las publicaciones rápidamente comenzaron a circular entre sus seguidores y volvieron a ubicar a la artista en el centro de la conversación pública por sus posicionamientos vinculados a temas sociales y políticos.

La movilización universitaria

La Marcha Federal Universitaria fue convocada por distintos sectores vinculados al ámbito educativo y científico con el objetivo de reclamar mayores recursos para el funcionamiento de las universidades nacionales.

Entre los principales reclamos aparecen el financiamiento de las casas de estudio, la actualización presupuestaria y la situación salarial de docentes y trabajadores universitarios.