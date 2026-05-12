El difícil momento de Mario Pergolini tras la muerte de su madre: “Me quebré”

El conductor Mario Pergolini reapareció públicamente después de la muerte de su madre y compartió un emotivo mensaje durante el regreso de las grabaciones de su programa Otro día perdido, emitido por El Trece.

El conductor había suspendido las emisiones previstas para el jueves y viernes de la semana pasada debido al fallecimiento de Beatriz, su madre, y este martes decidió retomar la actividad televisiva.

Durante la apertura del ciclo, Pergolini agradeció las muestras de apoyo y el cariño recibido durante los últimos días, mientras intentaba atravesar uno de los momentos personales más difíciles de los últimos años.

El mensaje de Mario Pergolini al regresar al programa

Con visible emoción, Mario Pergolini comenzó el programa agradeciendo el acompañamiento de colegas, amigos y espectadores tras la pérdida familiar.

“Los días que pasé fueron días difíciles para mí”, expresó el conductor frente al público presente en el estudio.

Fiel a su estilo, también recurrió al humor para intentar alivianar el clima emocional del regreso y reconoció que suele utilizar las bromas como mecanismo para afrontar situaciones complejas.

Incluso recordó algunos momentos ocurridos durante el velorio de su madre y compartió reflexiones irónicas sobre distintas situaciones que vivió en esas horas.

Mario Pergolini agradeció las muestras de cariño de la gente y no pudo evitar emocionarse: "Fueron días difíciles". #OtroDíaPerdido pic.twitter.com/cDkF21fJRf — OTRO DÍA PERDIDO (@otrodiaperdidok) May 12, 2026

El humor como refugio en medio del duelo

Durante el programa, Pergolini explicó que el humor aparece de manera natural incluso en los momentos más duros de su vida.

En una charla con Evelyn Botto dentro del ciclo, el conductor reconoció que apeló constantemente a las bromas mientras despedía a su madre.

“Es más fuerte que yo, pero creo que es la mejor forma de descomprimir”, sostuvo al hablar sobre cómo atravesó el velorio.

Además, remarcó el valor que tuvo el apoyo recibido tanto dentro del ambiente artístico como en distintos encuentros cotidianos que tuvo durante los últimos días.

“Pensé que iba a estar bien”

Sobre el cierre del programa, Mario Pergolini dejó uno de los momentos más sinceros de la emisión al hablar abiertamente sobre el impacto emocional que le generó la pérdida.

“Son momentos complicados, porque creo que nadie sabe cómo afrontar algo así”, expresó frente a sus compañeros y el público.

Luego, reconoció que inicialmente pensó que podría sobrellevar la situación de otra manera, aunque finalmente terminó desbordado emocionalmente.

“Pensé que iba a estar bien, pero me quebré”, confesó el conductor, en una de las declaraciones más personales que realizó públicamente en los últimos años.