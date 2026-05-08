Dolor para Mario Pergolini: falleció su madre Beatriz a los 80 años

El conductor y empresario Mario Pergolini atraviesa horas de profundo dolor tras el fallecimiento de Beatriz, su madre, una figura muy importante en su vida y sobre la que había hablado en distintas entrevistas durante los últimos años.

La noticia impactó también en el ámbito televisivo, ya que las grabaciones de “Otro día perdido”, el programa que conduce en Eltrece, debieron ser suspendidas a raíz de la situación familiar.

Según trascendió, el canal emitirá esta noche un programa especial con algunos de los mejores momentos del ciclo mientras el conductor acompaña a sus seres queridos.

El fuerte vínculo entre Mario Pergolini y su madre

A lo largo de distintas entrevistas, Mario Pergolini había compartido numerosas historias y recuerdos vinculados a Beatriz, siempre marcados por el afecto, el humor y la admiración.

En una conversación realizada el año pasado, recordó con ironía cómo su madre reaccionaba cuando era convocada al colegio. “Ella iba a defender a los profesores. ‘Que se lleve la materia, no estudió en todo el año’, les decía”, contó entre risas.

Pergolini y su madre.

El conductor también hablaba frecuentemente sobre el fuerte carácter de su madre y su enorme autonomía, incluso después de haber perdido la visión.

“Mi mamá es una mujer picante, lo fue toda su vida”, expresó en una entrevista con María O’Donnell, donde relató cómo Beatriz intentó mantener su independencia pese a las dificultades que implicaba la ceguera.

Cómo la ayudó con inteligencia artificial

Uno de los aspectos que más había destacado Mario Pergolini en los últimos tiempos era el sistema tecnológico que desarrolló para asistir a su madre.

El conductor explicó que, junto a su equipo, creó una herramienta basada en inteligencia artificial que le permitía escuchar noticias, saber qué alimentos tenía en la heladera o incluso encender la radio mediante comandos de voz.

“Le armé un sistema con Inteligencia Artificial que le lee los diarios, le cuenta las noticias y le dice qué hay en la heladera”, había contado.

Según relató, Beatriz terminó adaptándose al dispositivo y hasta decidió bautizarlo “Claude”, utilizándolo especialmente durante las madrugadas, cuando se encontraba sola en su casa.

Suspendieron las grabaciones de su programa

La muerte de Beatriz ocurrió mientras se desarrollaban las grabaciones de “Otro día perdido”, por lo que la producción decidió suspender inmediatamente la jornada.

Desde el entorno televisivo señalaron que el conductor se retiró para acompañar a su familia y atravesar el difícil momento en privado.