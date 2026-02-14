Valentina Pergolini deslumbró en microbikinis underboob desde Brasil

Valentina Pergolini marcó tendencia en microbikinis underboob durante sus vacaciones en Brasil y reafirmó su lugar como it girl de su generación.
Valentina Pergolini volvió a captar la atención en redes sociales al mostrarse en microbikinis underboob desde las playas de Brasil. La hija de Mario Pergolini compartió un carrusel de fotos de sus vacaciones en Florianópolis y reafirmó su perfil fashionista con apuestas audaces y cancheras frente al mar.
A sus 19 años, la joven atraviesa un gran momento personal y profesional. Meses atrás debutó como actriz en el musical Despertar de primavera y sorprendió con una presentación junto al elenco en el programa de su papá, Otro día perdido. Ahora, lejos de los escenarios y estudios de televisión, eligió la arena y el mar como pasarela para mostrar su estilo urbano y rocker.
Con miles de seguidores en Instagram, Valentina Pergolini se consolida como una de las it girls emergentes. Sus publicaciones no solo reflejan su día a día, sino también una identidad estética marcada por prendas audaces y combinaciones que mezclan lo clásico con detalles de tendencia.
Negro clásico y efecto underboob
En una de las postales más comentadas, posó sobre la arena con el mar de fondo luciendo una bikini negra lisa, un clásico infaltable del verano. El modelo, de corpiño triangular con breteles finos y bombacha cavada, tuvo un giro distintivo: llevó la parte superior levemente levantada para generar el efecto underboob, una tendencia que gana terreno entre las influencers.
El estilismo dejó a la vista su piercing de ombligo, un diseño colgante con strass que sumó brillo al conjunto. Como toque final, incorporó una flor natural en el cabello, aportando un aire fresco y caribeño a la producción.
En otra imagen, de espaldas a cámara, mostró cómo complementó el look: un short de jean celeste, ítem clave del alto verano, anteojos de sol negros y una minicartera de hombro al tono que añadió un guiño glam sin perder la impronta relajada de playa.
Denim y espíritu rocker frente al mar
La serie continuó con una imagen en pleno chapuzón. Allí se mostró con un corpiño de bikini símil denim azul, otra de las apuestas fuertes de la temporada. El efecto underboob volvió a hacerse presente, reafirmando su afinidad por las microbikinis con impronta sensual y moderna.
Un collar con dije en forma de cruz aportó el detalle rocker que caracteriza su estilo personal. Con el cabello mojado, sonrisa espontánea y una cámara analógica en mano, Valentina transmitió naturalidad y frescura, elevando un conjunto simple con pequeños acentos de personalidad.
La combinación de texturas —denim, metal y telas minimalistas— dejó en claro que su estética no es improvisada. Cada elemento parece elegido para reforzar una identidad que mezcla rebeldía juvenil con guiños a la moda de los años 90 y 2000.
Marrón chocolate y apuesta en grupo
En las últimas imágenes del carrusel, posó junto a tres amigas y volvió a marcar tendencia. Esta vez eligió un corpiño triangular marrón chocolate, tonalidad que se impone como alternativa sofisticada al clásico negro, precisó Estilo TN.
El diseño incluía un pequeño dije circular metálico dorado en el frente, al mejor estilo joya, que aportó un detalle diferencial. Nuevamente combinó la bikini con un minishort de jean y sumó anteojos de sol negros y su minicartera haciendo juego.