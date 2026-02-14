Dieron a conocer la lista de convocados de Patronato para el debut en la Primera Nacional

Se informó este sábado por la tarde la lista de convocados de Patronato para jugar contra San Martín de Tucumán este domingo a las 19:00 horas, en el marco de la primera fecha de la Primera Nacional.

Rubén Darío Forestello, el entrenador para esta temporada, informó que los arqueros convocados son Alan Sosa y Román Peralta. Por otra parte, las variantes en defensa son Maximiliano Rueda, Juan Salas, Fernando Evangelista, Franco Meritello, Gabriel Díaz, Fernando Moreyra y Nahuel Genez.

En la mitad de la cancha, están presentes en la nómina Federico Bravo, Marcos Enrique, Juan Barinaga, Alejo Miró, Facundo Heredia, Augusto Picco, Brandon Cortés y Valentín Pereyra.

Para la zona ofensiva, las alternativas estarán entre Franco Soldano, Renzo Reynaga y Hernán Rivero.

📋 La primera lista de la temporada 👉 Los elegidos por Rubén Forestello para enfrentar mañana a San Martín en Tucumán desde las 19 horas#VamosPatrón 🔴⚫️💪🏾 pic.twitter.com/OApn0zZkvc — Club A. Patronato (@ClubPatronatoOf) February 14, 2026

¿Cuál sería la formación titular de Patronato?

De no mediar inconvenientes, el “Yagui” pondría en cancha a Sosa; Rueda, Díaz, Meritello, Moreyra y Heredia; Barinaga, Bravo y Cortés; junto con Pereyra y Rivero como referencias del ataque.

Por otro lado, desde el “Santo tucumano” se espera que forme con Darío Sand; Víctor Salazar, Ezequiel Parnisari, Nicolás Ferreyra y Lucas Diarte; Jorge Juárez, Santiago Briñone, Matías García, Lautaro Ovando; Facundo Pons y Benjamín Borasi.