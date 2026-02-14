 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes Primer partido oficial del año

Dieron a conocer la lista de convocados de Patronato para el debut en la Primera Nacional

Rubén Darío Forestello dio a conocer los nombres que dirán presente en la lista de convocados para jugar contra San Martín en Tucumán este domingo desde las 19:00 horas.

14 de Febrero de 2026
Patronato.
Patronato. Foto: Prensa Patronato.

REDACCIÓN ELONCE

Rubén Darío Forestello dio a conocer los nombres que dirán presente en la lista de convocados para jugar contra San Martín en Tucumán este domingo desde las 19:00 horas.

Se informó este sábado por la tarde la lista de convocados de Patronato para jugar contra San Martín de Tucumán este domingo a las 19:00 horas, en el marco de la primera fecha de la Primera Nacional.

 

 

Rubén Darío Forestello, el entrenador para esta temporada, informó que los arqueros convocados son Alan Sosa y Román Peralta. Por otra parte, las variantes en defensa son Maximiliano Rueda, Juan Salas, Fernando Evangelista, Franco Meritello, Gabriel Díaz, Fernando Moreyra y Nahuel Genez.

 

En la mitad de la cancha, están presentes en la nómina Federico Bravo, Marcos Enrique, Juan Barinaga, Alejo Miró, Facundo Heredia, Augusto Picco, Brandon Cortés y Valentín Pereyra.

 

Para la zona ofensiva, las alternativas estarán entre Franco Soldano, Renzo Reynaga y Hernán Rivero.

 

¿Cuál sería la formación titular de Patronato?

 

De no mediar inconvenientes, el “Yagui” pondría en cancha a Sosa; Rueda, Díaz, Meritello, Moreyra y Heredia; Barinaga, Bravo y Cortés; junto con Pereyra y Rivero como referencias del ataque.

 

Por otro lado, desde el “Santo tucumano” se espera que forme con Darío Sand; Víctor Salazar, Ezequiel Parnisari, Nicolás Ferreyra y Lucas Diarte; Jorge Juárez, Santiago Briñone, Matías García, Lautaro Ovando; Facundo Pons y Benjamín Borasi.

 

Temas:

Patronato San Martín de Tucumán Primera Nacional
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso