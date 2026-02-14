Dieron a conocer la lista de convocados de Patronato para el debut en la Primera Nacional

REDACCIÓN ELONCE
Rubén Darío Forestello dio a conocer los nombres que dirán presente en la lista de convocados para jugar contra San Martín en Tucumán este domingo desde las 19:00 horas.
Se informó este sábado por la tarde la lista de convocados de Patronato para jugar contra San Martín de Tucumán este domingo a las 19:00 horas, en el marco de la primera fecha de la Primera Nacional.
Rubén Darío Forestello, el entrenador para esta temporada, informó que los arqueros convocados son Alan Sosa y Román Peralta. Por otra parte, las variantes en defensa son Maximiliano Rueda, Juan Salas, Fernando Evangelista, Franco Meritello, Gabriel Díaz, Fernando Moreyra y Nahuel Genez.
En la mitad de la cancha, están presentes en la nómina Federico Bravo, Marcos Enrique, Juan Barinaga, Alejo Miró, Facundo Heredia, Augusto Picco, Brandon Cortés y Valentín Pereyra.
Para la zona ofensiva, las alternativas estarán entre Franco Soldano, Renzo Reynaga y Hernán Rivero.
¿Cuál sería la formación titular de Patronato?
De no mediar inconvenientes, el “Yagui” pondría en cancha a Sosa; Rueda, Díaz, Meritello, Moreyra y Heredia; Barinaga, Bravo y Cortés; junto con Pereyra y Rivero como referencias del ataque.
Por otro lado, desde el “Santo tucumano” se espera que forme con Darío Sand; Víctor Salazar, Ezequiel Parnisari, Nicolás Ferreyra y Lucas Diarte; Jorge Juárez, Santiago Briñone, Matías García, Lautaro Ovando; Facundo Pons y Benjamín Borasi.