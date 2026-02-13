Brufal: “Ningún club se salva solo, Patronato necesita a su gente”

Patronato presentó este viernes la indumentaria que utilizará durante la temporada 2026 de la Primera Nacional, en un acto realizado sobre el césped del estadio Presbítero Bartolomé Grella. En la jornada se exhibieron los tres modelos oficiales: camiseta titular, alternativa y remera de arquero, ante la presencia de jugadores, dirigentes y autoridades provinciales.

El evento marcó el inicio formal de la nueva etapa deportiva y contó con la participación del presidente del club, Adrián Brufal, quien resaltó el acompañamiento institucional. “Es un momento muy importante para presentar la camiseta y la verdad que contar con el gobernador y todo su equipo es un espaldarazo muy grande”, expresó.

Patronato presentó este viernes la indumentaria oficial

El dirigente también se refirió al diseño de la nueva casaca, que retoma los colores y la estética tradicional de la institución. “Volvimos a la indumentaria tradicional, el padre Grella era oriundo de Italia, fanático del Milan, y volvimos a los orígenes del club”, señaló.

Llamado a los hinchas

Brufal hizo hincapié en la necesidad de fortalecer el acompañamiento de los socios y simpatizantes. “Nadie se salva solo, el club tampoco, y necesitamos el apoyo de la gente”, sostuvo.

En ese sentido, convocó a los hinchas a sumarse como socios y destacó el crecimiento en el padrón durante los últimos meses. “Necesitamos una masa crítica, sabemos que estamos en el camino correcto porque venimos sumando muchos socios desde octubre”, indicó.

El presidente subrayó que uno de los principales objetivos de la gestión es consolidar un modelo sustentable. “La principal gestión es que el club sea autogestionable”, afirmó.

Brufal remarcó además la importancia del rol social que cumple la institución en la ciudad. “Queremos lograr la contención de los gurises y gurisas que entrenan en Patronato en distintos deportes y, por supuesto, que el club sea protagonista a nivel nacional”, manifestó.