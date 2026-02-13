Tras descarrilamiento de tren en Paraná, confirmaron cuándo se restablecerá el servicio

El servicio de tren que une Paraná, Colonia Avellaneda y La Picada se reanudará el miércoles, si los trabajos avanzan según lo previsto, tras el descarrilamiento registrado este jueves en la zona noreste de la capital entrerriana. El episodio ocurrió en una curva cercana al apeadero Maya, antes del cruce con calle Francia, y obligó a suspender la circulación.

La formación transportaba pasajeros al momento del incidente, aunque no se registraron personas lesionadas. Parte del tren se salió de la traza ferroviaria y quedó detenido en el lugar, lo que activó un operativo para garantizar la seguridad y restablecer el servicio.

De acuerdo al informe técnico, el descarrilamiento se produjo alrededor de las 7 de la mañana, en un tramo curvo cercano a calle Maya.

Las lluvias, factor determinante

Las intensas precipitaciones registradas en pocas horas provocaron que el agua cubriera las vías férreas, acumulándose entre 20 y 30 centímetros en pocos minutos. La presión ejercida por el agua habría generado la apertura de uno de los rieles, situación que derivó en la salida de la formación.

Como consecuencia, descarrilaron los tres ejes de uno de los vagones y el tren quedó parcialmente enterrado en el barro.

Durante toda la jornada siguiente, operarios ferroviarios trabajaron en el sector afectado para retirar la formación y evaluar el estado de la infraestructura.

Operativo de recuperación

La formación fue finalmente encauzada mediante la utilización de gatos hidráulicos, en una tarea que demandó precisión y coordinación. Además, se solicitó la colaboración de la Municipalidad, que aportó maquinaria pesada para facilitar los trabajos.

Si las condiciones climáticas acompañan y los trabajos avanzan sin inconvenientes, el servicio ferroviario que conecta Paraná con Colonia Avellaneda y La Picada podría restablecerse el miércoles, normalizando así el traslado diario de pasajeros en ese corredor. Elonce.