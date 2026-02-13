 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná

Tras descarrilamiento de tren en Paraná, confirmaron cuándo se restablecerá el servicio

La formación que une Paraná, Colonia Avellaneda y La Picada descarriló en una curva tras intensas lluvias. No hubo heridos y, tras los trabajos de reparación, el servicio podría restablecerse el miércoles.

13 de Febrero de 2026
Tras el descarrilamiento del tren en Paraná, confirmaron cuándo volverá a circular
Tras el descarrilamiento del tren en Paraná, confirmaron cuándo volverá a circular

La formación que une Paraná, Colonia Avellaneda y La Picada descarriló en una curva tras intensas lluvias. No hubo heridos y, tras los trabajos de reparación, el servicio podría restablecerse el miércoles.

El servicio de tren que une Paraná, Colonia Avellaneda y La Picada se reanudará el miércoles, si los trabajos avanzan según lo previsto, tras el descarrilamiento registrado este jueves en la zona noreste de la capital entrerriana. El episodio ocurrió en una curva cercana al apeadero Maya, antes del cruce con calle Francia, y obligó a suspender la circulación.

La formación transportaba pasajeros al momento del incidente, aunque no se registraron personas lesionadas. Parte del tren se salió de la traza ferroviaria y quedó detenido en el lugar, lo que activó un operativo para garantizar la seguridad y restablecer el servicio.

 

De acuerdo al informe técnico, el descarrilamiento se produjo alrededor de las 7 de la mañana, en un tramo curvo cercano a calle Maya.

Las lluvias, factor determinante

Las intensas precipitaciones registradas en pocas horas provocaron que el agua cubriera las vías férreas, acumulándose entre 20 y 30 centímetros en pocos minutos. La presión ejercida por el agua habría generado la apertura de uno de los rieles, situación que derivó en la salida de la formación.

Como consecuencia, descarrilaron los tres ejes de uno de los vagones y el tren quedó parcialmente enterrado en el barro.

 

Durante toda la jornada siguiente, operarios ferroviarios trabajaron en el sector afectado para retirar la formación y evaluar el estado de la infraestructura.

Operativo de recuperación

La formación fue finalmente encauzada mediante la utilización de gatos hidráulicos, en una tarea que demandó precisión y coordinación. Además, se solicitó la colaboración de la Municipalidad, que aportó maquinaria pesada para facilitar los trabajos.

 

Si las condiciones climáticas acompañan y los trabajos avanzan sin inconvenientes, el servicio ferroviario que conecta Paraná con Colonia Avellaneda y La Picada podría restablecerse el miércoles, normalizando así el traslado diario de pasajeros en ese corredor. Elonce.

Temas:

Colonia Avellaneda Calle precipitaciones Paraná Operarios La Picada tren
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso