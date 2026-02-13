Incautaron cocaína y un $1.000.000 tras allanamiento: nueve personas fueron identificadas

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
13 de Febrero de 2026
Un allanamiento por microtráfico en Villaguay permitió incautar cocaína fraccionada, $1.000.000 y otros elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes. El procedimiento se realizó el 12 de febrero a las 17:45 en un domicilio del barrio 16 Viviendas, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Provincial N° 10.566.

 

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías y Transición de Villaguay, a cargo de la jueza Nadia Paola Benedetti, con intervención de la Fiscalía del Dr. Sergio Salisky. La pesquisa fue llevada adelante por la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Villaguay y demandó menos de un mes de tareas investigativas.

 

Según se informó oficialmente, los elementos reunidos durante la investigación permitieron solicitar la orden de allanamiento, que se concretó con la participación del Grupo Especial dependiente de la Jefatura.

 

Redujeron a un hombre en el ingreso

Al momento del ingreso al inmueble, el personal policial logró reducir a un masculino que se encontraba en el lugar con fines de adquirir sustancia estupefaciente.

 

Durante la requisa, los efectivos localizaron clorhidrato de cocaína fraccionado en envoltorios de nylon, dinero en efectivo por una suma aproximada de $1.000.000, un paquete de bicarbonato —utilizado para el estiramiento de la sustancia—, una cuchara con restos de droga, teléfonos móviles y otros elementos considerados de interés para la causa.

 

Además, se procedió al secuestro de una cocina, entre otros bienes hallados en el domicilio.

 

Elementos ocultos y personas identificadas

Parte de la sustancia estupefaciente y del dinero incautado se encontraban ocultos en lugares inusuales y de difícil acceso, no visibles a simple vista, lo que requirió una requisa minuciosa por parte del personal actuante.

 

En el procedimiento fueron identificadas nueve personas —cuatro mujeres y cinco hombres—, quienes quedaron supeditadas a la causa. No se registraron detenidos.

Desde la fuerza policial señalaron que los principales investigados poseen antecedentes por hechos de similar naturaleza, vinculados al microtráfico de estupefacientes, lo que evidenciaría una reincidencia en este tipo de maniobras delictivas.

 

La Jefatura Departamental Villaguay destacó el trabajo coordinado del personal interviniente y el acompañamiento del Poder Judicial, del Ministerio de Seguridad y Justicia y del Comando Superior de la Policía de Entre Ríos en la lucha contra el microtráfico en la comunidad.

