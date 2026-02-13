El Teatro 3 de Febrero invita a descubrir la historia que late detrás del telón

Todos los jueves de febrero a las 19, el Teatro 3 de Febrero abre sus puertas con entrada libre y gratuita. La propuesta invita a recorrer salas, camarines y rincones históricos para descubrir el patrimonio cultural de Paraná desde otra mirada.
Las visitas guiadas al Teatro 3 de Febrero se realizan todos los jueves de febrero a las 19, en su sede de 25 de Junio 60, con entrada libre y sin inscripción previa. La iniciativa propone recorrer salas, pasillos y espacios que forman parte de la memoria cultural de Paraná, ofreciendo la posibilidad de conocer el edificio desde una perspectiva diferente.
La actividad forma parte de las propuestas especiales de verano y está destinada tanto a vecinos como a turistas que visitan la ciudad. El recorrido permite adentrarse en la historia, la arquitectura y los secretos de uno de los espacios culturales más emblemáticos de la capital entrerriana.
Durante la visita, se abordan aspectos vinculados a la construcción del edificio, su valor patrimonial y el rol que ha tenido a lo largo del tiempo como escenario de espectáculos, encuentros y diversas expresiones artísticas.
“Conocer el teatro de una forma diferente”
La directora del Teatro, Francisca D'Agostino, explicó a Elonce que la propuesta apunta a “ofrecer un espacio para poder conocer el teatro de una forma diferente”.
“Generalmente las personas, tanto los paranaenses como los que nos visitan, vienen a ver funciones y esta es la ocasión para poder ver el teatro vacío, los diferentes espacios”, señaló.
Además, destacó que durante el verano se realizan tareas anuales de mantenimiento, lo que permite observar detalles poco habituales. “En estos meses también se da la particularidad que nosotros estamos en las tareas anuales de mantenimiento, por lo cual hay algunas cosas que son distintas en el teatro, como todos los telones levantados o el escenario desarmado, y es muy importante poder ver qué hay detrás porque uno siempre viene, se sienta en las butacas, ve el espectáculo, pero bueno, este edificio tiene muchísima historia que se va contando en cada uno de los recorridos”, explicó.
Una joya arquitectónica y cultural
D’Agostino definió al Teatro como “una joya” y remarcó el orgullo que representa para la ciudad. “Es una joya, realmente todos los paranaenses tenemos que estar muy orgullosos de nuestro teatro, porque a nivel arquitectónico y patrimonial, pero además de infraestructura, es decir, el teatro está preparado con una acústica impecable”, afirmó.
Según detalló, el edificio fue pensado originalmente como teatro lírico y cuenta con una acústica que permite escuchar desde cualquier sector de la sala, gracias al diseño del arco del escenario y la disposición de las butacas. “Eso es algo muy particular que debemos cuidar y que debemos conocer, porque si no conocemos, no podemos cuidar”, sostuvo.
El recorrido incluye espacios que habitualmente no están abiertos al público durante las funciones, como el detrás del escenario, los camarines, el foyer y los talleres. “Esta es la oportunidad ideal para poder entrar en esos lugares en donde el público normalmente no accede”, agregó.
Acceso libre y programación anual
La directora recordó que las visitas guiadas se realizan durante todo el año, aunque en temporada regular suelen desarrollarse por la mañana debido a la programación artística. En 2025, el Teatro recibió a casi 40 escuelas de Paraná y otras localidades entrerrianas.
“Para nosotros es muy importante que los chicos conozcan desde chiquitos el patrimonio y el valor que tiene el teatro”, indicó.
Actualmente, además de las visitas, el equipo se encuentra finalizando la programación anual. “El teatro está muy demandado porque es un espacio hermoso, preparado desde el equipamiento, la infraestructura y el personal. Queremos que la programación sea lo más diversa posible y que estén representadas todas las disciplinas”, señaló.