Argentina encabeza el tráfico aéreo de pasajeros en Latinoamérica

Según los datos publicados por la Asociación de Líneas Aéreas de América Latina y el Caribe (ALTA), durante noviembre de 2025, Argentina y Brasil fueron los países clave que impulsaron el crecimiento neto de pasajeros en la región, a pesar de una desaceleración moderada en comparación con meses previos. El tráfico aéreo total en América Latina y el Caribe alcanzó los 39,3 millones de pasajeros, lo que representó un aumento del 2,3% interanual respecto a noviembre de 2024, sumando 882.000 pasajeros adicionales. De este incremento, el 84% se concentró en el tráfico intra-regional.

Argentina: Expansión del tráfico internacional y aumento en vuelos regionales

En Argentina, el tráfico aéreo total alcanzó los 2,87 millones de pasajeros durante noviembre, lo que significó un crecimiento interanual del 8,7%. El mercado doméstico registró una subida del 4,4%, mientras que el segmento internacional avanzó un impresionante 14,1%. Este aumento estuvo directamente vinculado con la expansión de la oferta de vuelos regionales, especialmente hacia y desde Brasil (+35%), así como a destinos como República Dominicana y Panamá, que también mostraron un crecimiento destacado (+28%).

Brasil: Récord histórico y fuerte impulso internacional

Brasil fue el país que más contribuyó al crecimiento neto de pasajeros en la región, sumando 798.000 pasajeros adicionales y registrando un aumento interanual del 7,9%. En el ámbito doméstico, Brasil alcanzó un récord histórico, con un incremento del 7,4% en noviembre, marcando el noveno mes consecutivo de crecimiento. En el acumulado de enero a noviembre, el mercado doméstico brasileño alcanzó los 92 millones de pasajeros, posicionando a 2025 como el primer año en superar los 100 millones de viajeros internos.

El segmento internacional de Brasil también experimentó un crecimiento significativo del 9,6%, impulsado principalmente por el aumento del 34% en el turismo proveniente de Suramérica. De este aumento, Argentina fue uno de los principales emisores de turistas, con 114.000 viajeros arribando desde el país vecino, lo que representó un aumento del 56% con respecto al mismo mes de 2024.

Centroamérica: Panamá y Guatemala impulsan el crecimiento regional

Centroamérica experimentó un crecimiento interanual del 8,1%, con Panamá destacándose con un aumento del 10% en el número de pasajeros, alcanzando los 1,77 millones y operando más de 13.300 vuelos. Por su parte, Guatemala lideró el crecimiento porcentual con un incremento del 12,2%, principalmente impulsado por el tráfico con Estados Unidos, que creció un 18%. Otros países de la región como Costa Rica (+5%) y El Salvador (+0,5%) mostraron resultados más moderados.

México, Colombia y Perú: Crecimientos moderados en el resto de la región

México, uno de los mercados más grandes de la región, registró 10,3 millones de pasajeros, lo que implicó un aumento del 1,9% interanual. El tráfico doméstico experimentó una subida del 3,3%, con rutas como Guadalajara-Monterrey (+17%) y Guadalajara-Mérida (+44%) mostrando un notable dinamismo. En Colombia, el crecimiento total fue marginal, con solo un 0,4% de aumento, mientras que el segmento internacional cayó un 1,7%. Perú, por su parte, reportó un incremento del 1,6% en el tráfico total, alcanzando los 2,3 millones de pasajeros.

Chile y el Caribe: Contradicciones en el rendimiento regional

Chile fue el país con el peor desempeño en 2025, con una caída interanual del 8,2%. El mercado doméstico chileno se contrajo un 10,4%, mientras que el internacional bajó un 5,0%, afectado por una huelga de pilotos en el principal operador del país. En el Caribe, República Dominicana lideró con un aumento del 5,8% en su tráfico aéreo, con 1,53 millones de pasajeros, mientras que Jamaica experimentó una fuerte caída del 53,5% debido al impacto del huracán Melissa.