Con la colaboración de Sting, Paco Amoroso y Catriel lanzaron un adelanto de su nuevo disco

Paco Amoroso y Catriel, el dúo argentino que ha logrado posicionarse como referente de la música urbana en habla hispana, sorprendió al anunciar su colaboración con Sting, el histórico cantante y compositor británico. Juntos lanzaron el primer adelanto de su nuevo disco, "Hasta Jesús tuvo un mal día", que servirá como primer vistazo a lo que será su esperado álbum, previsto para el 19 de marzo. La canción destaca por fusionar la impronta del rock clásico de Sting con las influencias urbanas y contemporáneas de los artistas argentinos, un cruce generacional y de estilos poco habitual.

La colaboración llega en un momento de gran visibilidad para Paco Amoroso y Catriel, quienes, tras una pausa en su carrera, retoman con fuerza. La canción, que ya está disponible en plataformas digitales, se viralizó rápidamente tras un teaser exclusivo publicado por Sting. En este video, el cantante británico mostró un fragmento del tema, generando gran expectativa entre sus seguidores y los de los artistas argentinos. Esta acción no solo fue un adelanto musical, sino también una estrategia de marketing que encendió el interés de ambas audiencias, prometiendo una propuesta sonora que fusiona texturas y sensibilidades diferentes pero complementarias.

Un cruce de generaciones que redefine la música urbana

La participación de Sting en este proyecto no solo resalta la importancia de los artistas argentinos en la escena global, sino también el interés del británico por conectarse con nuevas generaciones. La canción "Hasta Jesús tuvo un mal día" refleja un encuentro artístico que va más allá de las expectativas, mostrando cómo diferentes generaciones y géneros pueden colaborar para crear algo único. Para Paco Amoroso y Catriel, este proyecto significa un paso importante hacia la internacionalización definitiva de su carrera, especialmente luego de una pausa que generó dudas sobre su futuro inmediato.

CA7RIEL & Paco Amoroso, Sting - HASTA JESÚS TUVO UN MAL DÍA (Official Video)

El lanzamiento de este primer adelanto también tiene un simbolismo especial, ya que llega después de la decisión de los artistas de posponer su álbum "Top of the Hills" a fines de 2025, alegando la necesidad de tomar un respiro tras un período de presión y exposición constante. La pausa había generado incertidumbre entre sus seguidores, pero el regreso con una colaboración de este calibre, con Sting respaldando el proyecto, marca un punto de inflexión que responde a ese “frenazo” temporal, transformándolo en una victoria a nivel artístico y comercial.

Humor, reflexión y un respaldo global para el lanzamiento

El contexto del regreso también tiene tintes inusuales, dado que Sting, en un video producido con la estética de un falso documental, presentó a Paco Amoroso y Catriel como los “únicos” artistas capaces de llevar a cabo su programa de bienestar para "espíritus libres". Este tipo de humor ácido y reflexiones sobre la salud mental y la fama fueron el marco perfecto para introducir la colaboración, destacando la autenticidad de los artistas argentinos en un mundo de grandes expectativas. La intervención de Sting no solo reafirma su apoyo, sino que también lo posiciona como un actor clave en la revalorización de un proyecto que parecía en pausa.

La combinación de ambos mundos musicales, el de los artistas urbanos y el de Sting, no solo representa un hito para la música argentina, sino que también simboliza un cruce de caminos que puede redefinir el futuro de la música urbana global. Este lanzamiento será, sin duda, un antes y un después en la carrera de Paco Amoroso y Catriel, quienes ya se han establecido como íconos de la música alternativa de habla hispana.