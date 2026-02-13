Intentó evadir un control en Ruta 12: circulaba con una camioneta con pedido de secuestro

Un conductor de nacionalidad paraguaya fue detenido en el Puesto de Control Vial Brazo Largo tras intentar evadir un operativo. La camioneta tenía pedido de secuestro por robo desde Buenos Aires y presentaba irregularidades en la numeración.
Un hombre de nacionalidad paraguaya fue detenido en el Puesto de Control Vial Brazo Largo, ubicado sobre Ruta Nacional 12 a la altura del kilómetro 119, luego de intentar evadir un operativo policial cuando ingresaba a la provincia. La camioneta que conducía tenía pedido de secuestro vigente por una causa de robo automotor tramitada en la provincia de Buenos Aires.
El hecho ocurrió cuando personal policial realizaba tareas de control vehicular y advirtió el ingreso de una Toyota Hilux blanca cuyo conductor desobedeció la orden de detención y continuó la marcha. Ante esta situación, se inició un seguimiento controlado que se extendió por aproximadamente 25 kilómetros, hasta lograr interceptar el rodado.
Una vez detenido, los efectivos procedieron a identificar al conductor, quien presentó una cédula de identificación de origen paraguayo y no era titular del vehículo.
Al verificar la numeración de chasis y motor, se constató que los mismos correspondían a una camioneta radicada en Argentina y asociada a otro dominio. Sobre ese rodado pesaba un pedido de secuestro activo con fecha 28 de enero de 2026, solicitado por la Unidad Fiscal de Instrucción Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 26 de la provincia de Buenos Aires, en el marco de una causa por robo automotor.
El dominio colocado en la camioneta era de origen paraguayo, lo que encuadró la situación dentro de una presunta maniobra de encubrimiento.
Comunicada la situación al fiscal en turno, Dr. Gastón Popelka, y con anuencia del juez Dr. Ignacio Telenta, se dispuso la detención del conductor por el delito de Resistencia a la Autoridad y Encubrimiento en flagrancia.
Secuestro de dinero y elementos
Asimismo, se autorizó la requisa del vehículo, procedimiento en el cual se secuestraron 211.300 pesos argentinos, 62.000 guaraníes, dos teléfonos celulares, seis chips de telefonía móvil, documentación del rodado y un arrancador portátil para vehículos.
La camioneta Toyota Hilux fue secuestrada y quedó a disposición de la Justicia.
Detuvieron a un hombre con 32 envoltorios de cocaína en la vía pública
Un hombre de 34 años fue detenido durante la madrugada de este viernes en Gualeguaychú tras ser sorprendido con 32 envoltorios de clorhidrato de cocaína. El procedimiento se concretó alrededor de las 2:45 en la intersección de las calles Bolívar y Clavarino, en el marco de tareas de prevención que realizaba personal policial.
Según se informó, los efectivos procedieron a identificar al masculino y realizar un palpado preventivo. Durante la requisa, hallaron entre sus pertenencias un retazo de nylon semitransparente que contenía 32 envoltorios de nylon semitransparente color negro con una sustancia sospechosa.
El material fue sometido a test reactivo EPOD, el cual arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína, con un pesaje total de 8,1 gramos.
Tras la constatación del resultado, el hombre fue detenido en el lugar y quedó a disposición de la Justicia. Se dio intervención a las autoridades judiciales competentes para continuar con las actuaciones correspondientes por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.
El procedimiento se enmarcó dentro de los operativos de control y prevención que se desarrollan en distintos puntos de la ciudad durante la madrugada, con el objetivo de prevenir delitos y reforzar la seguridad en la vía pública.