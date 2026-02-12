Confirmaron la identidad de la mujer asesinada en Gualeguay

La ciudad de Gualeguay amaneció este jueves con un fuerte impacto institucional tras confirmarse la identidad de la mujer hallada sin vida en una vivienda del barrio Matadero Viejo. Se trata de Vanesa López, de 39 años, cuyo fallecimiento es investigado como un presunto femicidio por la Justicia entrerriana.

El hecho ocurrió en la zona sur de Gualeguay, en una vivienda ubicada en continuación de calle La Paz. El cuerpo fue encontrado durante la mañana y desde ese momento se activó el protocolo correspondiente para este tipo de casos. La escena fue preservada por personal policial mientras trabajaban peritos de Criminalística y la fiscalía interviniente.

Investigación en curso y pericias clave

El subjefe departamental, Mauricio Ferreyra, confirmó a Elonce que se trata de una “muerte violenta”, aunque aclaró que todavía no puede determinarse si las lesiones fueron provocadas con un arma blanca. “El tema de las lesiones todavía no podemos determinar si fue con un arma blanca; eso va a ser material de pericias o con la autopsia, pero sí confirmamos el fallecimiento de forma violenta de una femenina”, explicó.

Hallaron sin vida a una mujer en localidad entrerriana: tenía heridas con arma blancaFoto: El Debate Pregón

En ese sentido, indicó que el cuerpo será sometido a autopsia en las próximas horas para establecer con precisión el causal del deceso. La causa está en manos de la fiscal Josefina Verán, con la intervención del doctor Rodrigo Molina.

Sospechoso identificado y pedido de detención

Desde el inicio de las actuaciones, la investigación avanzó con entrevistas a vecinos y relevamiento de cámaras de seguridad en la zona. Si bien el hecho ocurrió dentro de una vivienda y no hay testigos presenciales, las autoridades confirmaron que existe un sospechoso.

“Tenemos la solicitud de detención de un masculino que se está buscando por la zona”, precisó Ferreyra. Se trata de un hombre mayor de edad, cuya localización es prioritaria para los investigadores. Hasta el momento, los operativos desplegados no arrojaron resultados positivos.