 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Femicidio

Asesinaron a una mujer en localidad entrerriana: un vecino sería el responsable

El femicidio ocurrió en Gualeguay, donde una mujer fue asesinada con un arma blanca en su vivienda. La investigación apunta a un vecino como presunto responsable y se trabaja en su detención.

12 de Febrero de 2026
Hallaron sin vida a una mujer en localidad entrerriana: tenía heridas con arma blanca
Hallaron sin vida a una mujer en localidad entrerriana: tenía heridas con arma blanca Foto: El Debate Pregón

El femicidio ocurrió en Gualeguay, donde una mujer fue asesinada con un arma blanca en su vivienda. La investigación apunta a un vecino como presunto responsable y se trabaja en su detención.

Una mujer de aproximadamente 40 años fue hallada sin vida en su vivienda del barrio Matadero Viejo de Gualeguay y presentaba heridas de arma blanca; la fiscalía investiga el hecho como femicidio y ya identificó al presunto autor, un vecino sobre quien pesa un pedido de detención.

 

El hallazgo se produjo durante las primeras horas del día y, de acuerdo a las primeras informaciones policiales y judiciales, la víctima presentaba lesiones compatibles con un arma blanca.

 

Al momento de la intervención, el cuerpo permanecía dentro del inmueble mientras la fiscal de turno y personal de Criminalística realiza las pericias correspondientes. La escena fue preservada bajo un estricto cordón policial, con varios móviles en el lugar y a la espera de la unidad de traslado.

 

Autor identificado y operativo en curso

Fuentes vinculadas a la investigación confirmaron que el presunto autor del femicidio sería un vecino de la víctima, quien ya fue identificado por las autoridades.

 

Departamental de Gualeguay
Departamental de Gualeguay

Desde la fiscalía no se brindaron mayores precisiones sobre la identidad del sospechoso, aunque se indicó que existen elementos que lo vincularían directamente con el hecho.

Líneas investigativas

Uno de los aspectos que analizan los investigadores es la cercanía de la vivienda con un bar que funciona de manera lindera y sin identificación comercial visible. Se intenta establecer si el crimen guarda algún vínculo con esa actividad o si se trató de un conflicto de índole estrictamente personal.

 

Vecinos del sector señalaron además que durante la noche anterior la mujer habría realizado llamados al servicio de emergencias 101 solicitando asistencia policial ante una situación de riesgo, dato que ahora forma parte de la investigación, indicó El Debate Pregón.

Temas:

Gualeguay Investigadores
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso