Video: impresionante colapso de una calle en China en plena obra del metro

Un tramo de calle colapsó este miércoles en China, en una zona de Shanghai donde se realizaban obras para la construcción de una nueva estación de metro. El episodio se registró en la intersección de Qixin Road y Li’an Road, un sector intervenido por trabajos de infraestructura vinculados a la ampliación del sistema de transporte subterráneo.

El suelo cedió de manera repentina y provocó la formación de un socavón de grandes dimensiones en medio del cruce. En imágenes que circularon en medios locales se observa a trabajadores alejándose del área mientras una nube de polvo cubre el sector afectado.

Confirmaron que no hubo heridos

Las autoridades municipales informaron que, pese a la magnitud del hundimiento, no se registraron muertos ni personas lesionadas. Tras el incidente, se dispuso el acordonamiento de la zona para evitar riesgos adicionales y permitir el trabajo de los equipos técnicos.

China 🇨🇳 Shanghai. Las autoridades ya investigan las causas de este socavón que ocurrió en una de las calles principales de la ciudad. pic.twitter.com/5sCysQwya8 — Mauricio Orellana 🌐 (@MauriOrellanaSV) February 12, 2026

Personal especializado comenzó tareas de evaluación estructural para determinar las causas del colapso y garantizar la estabilidad del entorno. También se restringió la circulación en las inmediaciones mientras se desarrollan las inspecciones correspondientes.

Antecedentes y contexto de obra

El cruce donde ocurrió el hecho forma parte de un área en la que se ejecutan trabajos para una nueva línea de metro. Usuarios en redes sociales señalaron que el hundimiento podría estar vinculado a las excavaciones, aunque no se difundió un informe oficial que confirme esa hipótesis.

No es la primera vez que se registran socavones en distintas ciudades de China, especialmente en zonas con intervenciones urbanas de gran escala. En este caso, las autoridades señalaron que continuarán las pericias para establecer con precisión el origen del colapso y definir los pasos a seguir.