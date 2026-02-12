Gran Ensamble Paraná dio un espectáculo de primer nivel en la Fiesta Nacional del Mate

Ovacionados por el público presente, Gran Ensamble Paraná se lució con una gran puesta en escena, digna de cualquier espectáculo a nivel nacional. Maru Figueroa tuvo a su cargo la producción musical y artística del ensamble, dijo: “Ha sido un orgullo y una gran responsabilidad tener a cargo esta tarea y hemos disfrutado muchísimo con un público que estuvo muy entregado a cantar nuestras canciones”, dijo.

Francisco Cuestas, destacado cantante y compositor de larga trayectoria en el escenario mayor de la Fiesta del Mate se mostró muy satisfecho con la presentación de este ensamble tan heterogéneo. “Siempre es una gran satisfacción venir a la Fiesta del Mate; cuando me invitaron a formar parte del ensamble, me pareció una hermosa propuesta porque nos enriquece mucho, cada uno trae su impronta y su historia”.

Al término de su presentación, Pico Silva reivindicó a sus compañeros del ensamble: “Son realmente las semillas que están germinando en Entre Ríos de grandes músicos. Me llevo de esta noche una caricia al corazón de todo el pueblo de Paraná”.

Finalmente, Olivia Reinhartt, directora escénica, se mostró orgullosa de los resultados. “Estamos muy felices por el trabajo que hicimos y cómo fuimos construyendo este espectáculo, que tuvo danza, música, la palabra como protagonistas. Estamos muy agradecidos con la organización”.

Reconocimientos a la trayectoria

En el marco de su participación en el gran Ensamble, que formó parte de la 35º Edición de la Fiesta nacional del Mate, la intendenta Rosario Romero entregó un diploma y un mate a Luis Ricardo “Pico” Silva, autor, compositor y cantor, nacido en Gualeguaychú, y al chamamecero Alcides Müller.

Integrantes

Orquesta De Costa a Costa:

▪ Maru Figueroa

▪ Lara Marcó

▪ Leticia Fiorotto

▪ Chela Martínez

▪ Julieta Darquier

▪ Ángel Muñoz

▪ Atahualpa Puchulu

▪ Natalio Sturla

▪ Guille Lugrín

▪ Facundo Torresán

▪ Sebastián Herbel

▪ José Bulos

Compañía Tupaná:

▪ Dirección: Viviana Vergara

▪ Benjamín Ifran Orundes

▪ Antonella Dellizzotti

▪ Justina Santa María Vallejo

▪ Ian Santa María Vallejo

▪ Clara Hermanovich

▪ María Paula Godoy

▪ Angelena Dosseto

▪ Malena Gaitan

▪ Martina Gauna

▪ Emma Juliana Hertel

▪ Virginia Álvarez

▪ Amina Ferrando

▪ Federico Aguirre

▪ José Cisterna

▪ Luz Aguirre

▪ Maitena Tessore

▪ Abril Olivares

▪ Emily Durán

▪ Juliana González

▪ Noralí Bersier

▪ Magalí Ornella Melo Dumoulin

▪ LunaSantana

▪ Alanis Holotte

▪ Bautista Abrard

Ensamble de cuerdas:

▪ Juan Sebastián Barbero

▪ Emanuel Ramos

▪ Agustín Chamorro

▪ Carla Francile

▪ Andrés Mayer

▪ Carlos Aguirre

▪ Francisco Cuestas

▪ María Silva

▪ María Cuevas

▪ Noelia Telagorri

▪ Cande Clavel Heis

▪ Jesús Galliussi

▪ Francisco Scotta

▪ Ricardo “Pico” Silva

▪ Alcides Muller

▪ Federico Sgarbanti

▪ Luis Farías

▪ Coordinación General: José Bulos

▪ Dirección escénica: Olivia Reinhartt

▪ Visuales: Desidee