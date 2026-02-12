En menos de cinco meses, una agencia entrerriana vendió dos premios millonarios del Quini 6

En un hecho que ha vuelto a generar gran entusiasmo en la provincia, la Agencia Nº 1339 de La Criolla, en el departamento Concordia, vendió nuevamente una boleta ganadora del Quini 6 en la modalidad Siempre Sale.

Este miércoles, en el último sorteo, se registraron dos ganadores de Entre Ríos: uno en la localidad criollense y otro en la Agencia Nº 264 de Urdinarrain, departamento Gualeguaychú.

El sorteo de Siempre Sale, que se gana con seis, cinco o cuatro aciertos, dejó como resultado los números 28-08-23-20-45-27, y un total de 18 ganadores con cinco aciertos. Cada uno de estos afortunados se lleva un premio de $17.395.222,50.

Un historial de premios importantes en la agencia

El fenómeno de los premios millonarios en La Criolla no es nuevo. En septiembre de 2025, la misma agencia había vendido otra boleta ganadora, en aquella oportunidad por un valor de 15 millones de pesos. La titular de la agencia, Mariela Gerling, había confirmado a Elonce que el afortunado apostador en esa ocasión fue un cliente de larga trayectoria en el local. Los números ganadores de ese sorteo fueron 38-06-29-42-35-32. Hubo un total 16 ganadores en todo el país, siendo el de La Criolla el único punto de la provincia que logró vender un boleto ganador.

Esta venta de boletas ganadoras no es un hecho aislado para La Criolla, que en 2018 ya había vendido otro premio significativo del Quini 6.

La venta de boletos ganadores de Quini 6 ha sido un factor que genera gran expectativa en la comunidad, y con la reciente noticia de los premios otorgados en este nuevo sorteo, las miradas se dirigen nuevamente a la agencia La Criolla, que parece haber encontrado una fórmula exitosa para vender suerte a sus clientes.