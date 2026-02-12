Jueves con inestabilidad y baja de temperaturas: rigen alertas naranja y amarilla por tormentas

Se esperan lluvias y tormentas durante gran parte de la jornada, con probabilidad de precipitaciones de hasta el 100%. El ingreso de un frente frío provocará descenso de temperatura y ráfagas que podrían superar los 90 km/h en algunas zonas.
El tiempo cambiará este jueves en Entre Ríos con el avance de un frente frío que traerá mayor inestabilidad, aumento de la nubosidad y descenso térmico. De acuerdo al pronóstico, se prevén lluvias y tormentas con una probabilidad de precipitaciones que oscilará entre el 70 y el 100 por ciento en distintos tramos del día.
La temperatura mínima será de 19 grados y la máxima alcanzará los 30, en un contexto de viento del sector sudeste que acompañará la evolución de chaparrones y tormentas sobre la región.
En este marco, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranja y amarilla por tormentas para gran parte del territorio provincial. Según el organismo, durante las próximas 24 horas se espera inestabilidad con probabilidad de tormentas fuertes, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas de considerable intensidad.
Los departamentos Paraná, La Paz, Nogoyá, Villaguay, Diamante, Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador serán los más afectados por los fenómenos de mayor severidad. En estas zonas, la jornada comenzará bajo alerta amarilla, escalará a nivel naranja durante la mañana y por la tarde volverá a descender a amarillo.
El parte oficial indica que “el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h”. Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.
Departamentos bajo mayor impacto y acumulados previstos
Para los departamentos Tala, Gualeguaychú, Gualeguay, Victoria, Uruguay, Islas del Ibicuy y Colón rige alerta amarilla desde la madrugada hasta la noche del jueves. No obstante, el SMN advirtió que algunos fenómenos podrían alcanzar intensidad fuerte a severa en forma localizada.
En el sur y este provincial se anticipan tormentas fuertes, algunas localmente severas, con frecuente actividad eléctrica, posible caída de granizo, lluvias intensas en cortos períodos y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. En estas zonas, los acumulados previstos se ubican entre 60 y 90 milímetros, con posibilidad de registros superiores en sectores puntuales.
Los especialistas señalaron que la inestabilidad comenzará a intensificarse desde la madrugada, con núcleos de tormenta que podrían desarrollarse rápidamente durante la mañana. Hacia el final del día, las condiciones tenderían a mejorar de manera gradual, aunque no se descartan chaparrones aislados en algunas localidades.