El Senado aprobó la reforma laboral en general y sigue la votación en particular

REDACCIÓN ELONCE
Con ausencias del peronismo y de representantes de Santa Cruz, el oficialismo consiguió 38 senadores para el quórum. Tras 10 horas de tratamiento en el recinto, el oficialismo obtuvo una mayoría de 42 votos. Sigue la sesión.
La Cámara de Senadores aprobó esta madrugada, en general, el proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei. La votación arrojó 42 votos a favor y 30 en contra, pasadas la 1.30 de la madrugada del jueves.
El Senado aprobó en general, con el apoyo del oficialismo y de bloques aliados, el proyecto de modernización laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, una de las principales iniciativas que se planteó el oficialismo como una herramienta para apuntalar la creación de empleo.
Minutos después de que la iniciativa obtuviera la media sanción, el jefe de Estado compartió un mensaje victorioso en sus redes sociales. Tras calificar al hecho de “histórico”, concluyó con su típica frase “¡Viva la libertad, carajo!“.
La Libertad Avanza armó un acuerdo con el radicalismo y el PRO, y bloques provinciales que le permitirán tener 42 votos en la aprobación en general, según precisaron a la Agencia Noticias Argentinas.
El acuerdo lo terminó de enhebrar anoche la jefa de LLA, Patricia Bullrich, con los bloques dialoguistas mientras que el ministro del Interior, Diego Santilli, hizo lo propio con gobernadores aliados del Gobierno.
Para alcanzar el acuerdo el Gobierno cedió a las presiones de los gobernadores para eliminar la rebaja de ganancias y de la CGT para no poder su sistema de financiamiento de sus gremios y las obras sociales.
La sesión comenzó a las 11.13 con la presencia de 38 senadores que fueron aportados por la LLA, la UCR, el PRO, Provincias Unidas, Frente Cívico, y otros bloques provinciales.
El proyecto que promueve el oficialismo contempla incentivos para promover el ingreso al empleo formal con la baja de impuestos, topes a las indemnizaciones y el armado, habilita los convenios por empresa, crea el banco de horas, y establece límites al derecho de huelgo en los servicios esenciales.
Pasadas las 01:50 horas, la sesión continúa en el Cámara Alta. Tal como estaba previsto, se votará en particular, lo que implicará un desglose de cada uno de los capítulos que conforman el proyecto de ley.