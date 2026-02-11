La música y la tecnología se unieron en el Mirador TEC de Paraná para reflexionar sobre el futuro

REDACCIÓN ELONCE
Este 12 de febrero, el Mirador TEC de Paraná se convirtió en un espacio de encuentro y reflexión sobre el futuro, con música en vivo y un panel de expertos en tecnología.
El miércoles 12 de febrero, el Mirador TEC de Paraná vivió una jornada única que fusionó música en vivo, arte y reflexión sobre el futuro, en el evento CUAC! Con entrada libre y gratuita, la actividad se desarrolló en la Plaza del Patito Sirirí y ofreció una experiencia diversa y enriquecedora para todos los asistentes.
La velada comenzó con la presentación del ensamble Mística de Río, quienes ofrecieron una mezcla innovadora de música electrónica y folclore, dando inicio a la jornada musical. A continuación, el proyecto Chamamé Futuro, integrado por niños y adolescentes de entre 5 y 14 años, hizo vibrar al público con su propuesta chamamecera fresca y llena de energía. La noche cerró con la actuación de Juan Manuel Bilat, acordeonista entrerriano recientemente galardonado en Cosquín 2026, quien presentó su repertorio en el escenario.
Panel sobre tecnología y futuro: un espacio para reflexionar
El evento no solo se limitó a la música. También incluyó un panel de discusión con destacados profesionales que abordaron temas relacionados con la tecnología, la inteligencia artificial y el futuro del trabajo.
En el panel participaron Lucina Palleiro (psicóloga), Leandro Mayrata (bioingeniero), Joel Lifschitz (fundador de Crossity) y Nahuel Amore (licenciado en Comunicación Social), quienes compartieron sus visiones sobre cómo la tecnología está transformando la sociedad y el rol de los seres humanos en este cambio.
La palabra de Lalo Mir
El reconocido conductor y artista Lalo Mir, quien estuvo a cargo de la conducción del evento, expresó su entusiasmo por estar nuevamente en Paraná: “Este trabajo me encanta. Venir aquí me trae recuerdos y mucho honor. Estoy saliendo mucho, encontrándome con la gente, conversando y disfrutando de esta maravillosa ciudad que siempre me recibe tan bien”.
Al respecto, Lalo Mir reflexionó sobre el impacto de la inteligencia artificial: “Estamos viviendo un cambio profundo, algo que no sé si tiene precedentes en la historia. La revolución industrial o el advenimiento de la aviación fueron momentos clave, pero este es un cambio muy grande. El miedo a que la inteligencia artificial nos reemplace en los trabajos es válido, pero creo que debemos ser esperanzados. La herramienta tiene que ayudarnos a mejorar nuestras vidas, no a reemplazarnos”.