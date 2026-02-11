 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
La música y la tecnología se unieron en el Mirador TEC de Paraná para reflexionar sobre el futuro

11 de Febrero de 2026
Postales de la nueva edición.
Postales de la nueva edición. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

El miércoles 12 de febrero, el Mirador TEC de Paraná vivió una jornada única que fusionó música en vivo, arte y reflexión sobre el futuro, en el evento CUAC! Con entrada libre y gratuita, la actividad se desarrolló en la Plaza del Patito Sirirí y ofreció una experiencia diversa y enriquecedora para todos los asistentes.

 

La velada comenzó con la presentación del ensamble Mística de Río, quienes ofrecieron una mezcla innovadora de música electrónica y folclore, dando inicio a la jornada musical. A continuación, el proyecto Chamamé Futuro, integrado por niños y adolescentes de entre 5 y 14 años, hizo vibrar al público con su propuesta chamamecera fresca y llena de energía. La noche cerró con la actuación de Juan Manuel Bilat, acordeonista entrerriano recientemente galardonado en Cosquín 2026, quien presentó su repertorio en el escenario.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Panel sobre tecnología y futuro: un espacio para reflexionar

 

El evento no solo se limitó a la música. También incluyó un panel de discusión con destacados profesionales que abordaron temas relacionados con la tecnología, la inteligencia artificial y el futuro del trabajo.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

En el panel participaron Lucina Palleiro (psicóloga), Leandro Mayrata (bioingeniero), Joel Lifschitz (fundador de Crossity) y Nahuel Amore (licenciado en Comunicación Social), quienes compartieron sus visiones sobre cómo la tecnología está transformando la sociedad y el rol de los seres humanos en este cambio.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

La palabra de Lalo Mir

 

El reconocido conductor y artista Lalo Mir, quien estuvo a cargo de la conducción del evento, expresó su entusiasmo por estar nuevamente en Paraná: “Este trabajo me encanta. Venir aquí me trae recuerdos y mucho honor. Estoy saliendo mucho, encontrándome con la gente, conversando y disfrutando de esta maravillosa ciudad que siempre me recibe tan bien”.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Al respecto, Lalo Mir reflexionó sobre el impacto de la inteligencia artificial: “Estamos viviendo un cambio profundo, algo que no sé si tiene precedentes en la historia. La revolución industrial o el advenimiento de la aviación fueron momentos clave, pero este es un cambio muy grande. El miedo a que la inteligencia artificial nos reemplace en los trabajos es válido, pero creo que debemos ser esperanzados. La herramienta tiene que ayudarnos a mejorar nuestras vidas, no a reemplazarnos”.

