Impresionante choque entre camiones en Ruta 14 dejó un herido

Pasadas las 23.30 de este miércoles, se registró un impactante choque entre dos camiones en la Ruta Nacional 14, frente a la estación de servicio La Posta, a la altura del kilómetro 54. El accidente, ocurrido por alcance, involucró a dos vehículos de gran porte, uno de los cuales, un camión Volvo, quedó gravemente dañado.

A raíz del impacto, el conductor del mismo sufrió heridas y debió ser trasladado de urgencia en una ambulancia del Servicio de Emergencias Prehospitalarias 107 del Hospital Centenario.

Foto: R2820.

En el lugar del siniestro, trabajaron intensamente efectivos del móvil 35 de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú, personal de la Comisaría Séptima de la Policía Departamental, agentes de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial, y miembros de Gendarmería Nacional, quienes colaboraron en el despeje de la ruta y en el traslado del herido. Afortunadamente, la rápida intervención de los equipos permitió evitar que el accidente provocara consecuencias más graves.

Foto: R2820.

Debido al accidente, el tránsito en dirección a Gualeguaychú fue interrumpido temporalmente mientras se realizaban las tareas de limpieza y seguridad en el lugar. La zona fue despejada con rapidez, lo que permitió la normalización del tráfico en un lapso de tiempo relativamente corto. Luego, fue liberado en uno de sus carriles.