 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Departamento Gualeguaychú

Impresionante choque entre camiones en Ruta 14 dejó un herido

Un grave accidente ocurrió en la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 54, cuando dos camiones de gran porte colisionaron. El conductor de uno de ellos fue trasladado al hospital.

12 de Febrero de 2026
Así quedó uno de los camiones.
Así quedó uno de los camiones. Foto: R2820.

Un grave accidente ocurrió en la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 54, cuando dos camiones de gran porte colisionaron. El conductor de uno de ellos fue trasladado al hospital.

Pasadas las 23.30 de este miércoles, se registró un impactante choque entre dos camiones en la Ruta Nacional 14, frente a la estación de servicio La Posta, a la altura del kilómetro 54. El accidente, ocurrido por alcance, involucró a dos vehículos de gran porte, uno de los cuales, un camión Volvo, quedó gravemente dañado.

 

 

A raíz del impacto, el conductor del mismo sufrió heridas y debió ser trasladado de urgencia en una ambulancia del Servicio de Emergencias Prehospitalarias 107 del Hospital Centenario.

 

Foto: R2820.
Foto: R2820.

 

En el lugar del siniestro, trabajaron intensamente efectivos del móvil 35 de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú, personal de la Comisaría Séptima de la Policía Departamental, agentes de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial, y miembros de Gendarmería Nacional, quienes colaboraron en el despeje de la ruta y en el traslado del herido. Afortunadamente, la rápida intervención de los equipos permitió evitar que el accidente provocara consecuencias más graves.

 

Foto: R2820.
Foto: R2820.

 

Debido al accidente, el tránsito en dirección a Gualeguaychú fue interrumpido temporalmente mientras se realizaban las tareas de limpieza y seguridad en el lugar. La zona fue despejada con rapidez, lo que permitió la normalización del tráfico en un lapso de tiempo relativamente corto. Luego, fue liberado en uno de sus carriles.

Temas:

Choque Camiones ruta 14
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso