Secuestraron miles de dólares en Ruta 12 y detuvieron a dos personas tras estafa en Gualeguaychú

Un operativo policial realizado este miércoles por la mañana en el puesto caminero Paso del Telégrafo, sobre la Ruta 12, terminó con la detención de dos hombres investigados por una presunta estafa y el secuestro de dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

El procedimiento se llevó adelante en cumplimiento de mandamientos judiciales librados por el Juzgado de Garantías de Gualeguaychú, en el marco de una investigación penal que se tramita en esa jurisdicción.

Efectivos de la Policía de Entre Ríos, pertenecientes a la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, se constituyeron en el control vial y localizaron a los sospechosos cuando circulaban por la zona.

Cómo comenzó la investigación

Según se informó, la pesquisa se había iniciado el martes por la tarde, cuando se tomó conocimiento de que dos hombres que se movilizaban en un Peugeot 208 azul metalizado habrían cometido varias maniobras de estafa bajo la modalidad conocida como “cuento del tío” en el departamento Gualeguaychú.

A partir de esa denuncia, personal de la División Investigaciones de esa departamental realizó un rápido trabajo de recolección de pruebas testimoniales y registros de cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas. Con esos datos, se difundió la alerta a toda la fuerza provincial para localizar el vehículo sospechoso.

Auto y dinero secuestrado en Paso del Telégrafo.

Las detenciones y los secuestros

En este contexto, los agentes del puesto caminero Paso Telégrafo identificaron un automóvil con las mismas características. Al constatar que la fisonomía y la vestimenta de los ocupantes coincidían con la descripción aportada por los investigadores, se avanzó con la detención de dos ciudadanos mayores de edad, de 30 y 45 años, sobre quienes pesaban órdenes judiciales.

Durante el operativo también se incautó el vehículo en el que se movilizaban, un Peugeot 208. Además, se dispuso la requisa personal y del rodado, donde se hallaron varios elementos vinculados a la causa: tres celulares, 6.750 dólares, 78.800 pesos en efectivo, dos anillos aparentemente de oro, cuatro dijes y otras pertenencias que estaban ocultas dentro de una bolsa en el interior del auto.

Detenidos en Paso del Telégrafo.

Todos los elementos quedaron bajo resguardo policial para ser incorporados al expediente.

Traslado y continuidad de la causa

Luego del procedimiento, los detenidos fueron trasladados a la La Paz, donde quedaron alojados en la Jefatura Departamental a disposición de la Justicia.

La causa por estafa continúa su curso en el juzgado interviniente de Gualeguaychú, que deberá avanzar ahora con las actuaciones procesales correspondientes para determinar el grado de participación de los imputados y el destino de los bienes secuestrados.