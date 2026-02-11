Dictaron prisión preventiva para el segundo detenido por el crimen de Emerí

Avanza la causa por el crimen de Luciano Emerí, cuyo cuerpo fue hallado calcinado dentro de un auto incendiado en un camino rural de Cerrito. Este miércoles, en el marco de la audiencia judicial, se dictó prisión preventiva para Lautaro Molaro, de 21 años, quien permanecerá alojado en la Unidad Penal de Paraná hasta el 6 de marzo.

La fecha coincide con el vencimiento de la prisión preventiva ya dispuesta por 30 días para Juan Pablo Sotelo, también de 21 años, primer detenido en la causa. Ambos están acusados de haber participado en el homicidio ocurrido en la madrugada del 4 de febrero.

Lautaro Molaro

Medida cautelar y avance de la causa

La resolución fue adoptada tras la audiencia en la que la Fiscalía expuso los elementos reunidos hasta el momento.

Molaro quedó imputado en la causa y permanecerá detenido mientras continúan las diligencias investigativas. Sotelo, por su parte, ya había sido imputado y cumple prisión preventiva mientras avanza el proceso.

Crimen de Emerí

Pruebas y reconstrucción del recorrido

Según los elementos reunidos por la División Homicidios de la Policía de Entre Ríos, ambos acusados habrían estado en el lugar donde Emerí fue asesinado, en un camino vecinal ubicado a unos 500 metros del acceso a Cerrito.

Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir el recorrido de la víctima, quien se trasladaba en su Ford Fiesta, y el de los sospechosos, que circulaban en una camioneta Toyota Hilux. Los registros respaldaron la hipótesis de que una cita pactada durante la madrugada derivó en el homicidio.

Reconstrucción del hecho

De acuerdo con la investigación, los sospechosos habrían matado a Emerí y también disparado contra el perro del joven, que fue encontrado muerto a unos 200 metros del lugar. Posteriormente, trasladaron el vehículo y lo incendiaron con el cuerpo en su interior, en un intento por eliminar evidencias.