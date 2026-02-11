Luck Ra recibió un golpe en el escenario: “Es peligroso, mirá si me das en el ojo”, dijo en el video

Durante su presentación en el Festival Nacional de la Confluencia, Luck Ra vivió un tenso mome

nto cuando un espectador arrojó un teléfono móvil al escenario, golpeando su rostro. Este incidente obligó al cantante a detener momentáneamente su show y a hablar sobre la seguridad en los conciertos. "Me tiraron con el celu re fuerte. ¿Quién fue?", preguntó el músico a la audiencia, visiblemente sorprendido por la acción.

Tras recibir una respuesta de uno de los presentes, Luck Ra hizo un llamado a la reflexión. "Pero no lo digas orgulloso, mirá si me das en la jeta. Tranquilo, hermano, por favor", expresó el cantante, haciendo hincapié en lo peligroso de este tipo de conductas.

La importancia de la seguridad y el respeto en los conciertos

El incidente no solo dejó un mal momento, sino que también sirvió como una advertencia. Luck Ra subrayó lo arriesgado que puede ser arrojado objetos al escenario, sobre todo cuando se trata de algo tan contundente como un teléfono móvil. "De verdad, es peligroso, mirá si me das en el ojo", destacó el músico, recordando la importancia de cuidar la integridad de quienes están actuando en vivo.

Minutos antes de este episodio, Luck Ra había solicitado a la audiencia que no usaran el flash de los teléfonos durante su actuación, aludiendo a la distracción que generaba en el show y resaltando la necesidad de seguridad para todos los involucrados.