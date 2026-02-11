Excompañeros de trabajo atacaron sexualmente a un camionero

El ataque sexual en grupo contra un camionero ocurrió en un camino rural de Villa Ana, en el norte de Santa Fe. La Fiscalía imputó a cinco hombres y sostuvo que la agresión habría sido planificada.
Un camionero fue víctima de un ataque sexual en grupo en Villa Ana, departamento General Obligado, en el norte de Santa Fe, y los investigadores presumieron que la agresión fue planificada por los cinco implicados. El hecho ocurrió el 24 de enero en un camino rural cercano a la Ruta Provincial 32, cuando el hombre se encontraba a bordo de su camión.
De acuerdo con la investigación, la víctima y los agresores eran excompañeros de trabajo. Fuentes del caso indicaron que el grupo tenía antecedentes de realizar este tipo de acciones “a modo de broma”, argumento que también sostuvieron al momento de ser detenidos, aunque la Fiscalía consideró que la gravedad del hecho descarta cualquier intento de minimizar lo sucedido.
Cómo ocurrió el ataque
Según la imputación fiscal, los acusados le cerraron el paso al camionero utilizando las máquinas con las que estaban trabajando en la zona rural. Bajo amenaza con un cuchillo, lo obligaron a descender del vehículo, le bajaron el pantalón y lo sometieron a un abuso sexual mientras uno de ellos registraba la agresión con un teléfono celular.
El video quedó incorporado como prueba en la causa y fue considerado un elemento clave para sostener la hipótesis de que el hecho fue previamente organizado. Para los investigadores, la coordinación del grupo y la grabación del ataque evidenciaron que no se trató de una situación espontánea.
Imputación y situación judicial
Los acusados fueron identificados como Diego Mauri, Diego Bogadín, Jorge Spessot, Enrique Silvero y Mariano Benítez. Todos fueron imputados como coautores de “abuso sexual gravemente ultrajante, doblemente agravado, por el número de personas que intervinieron y por la utilización de arma”.
Cuatro de los imputados permanecen detenidos con prisión preventiva mientras avanza la investigación, en tanto que el quinto recuperó la libertad, aunque bajo una serie de restricciones impuestas por la Justicia.
La causa es llevada adelante por el Ministerio Público de la Acusación, que continúa reuniendo pruebas y testimonios para sostener la acusación formal en el proceso judicial, informó Aire de Santa Fe.
El ataque ocurrió en una zona rural de Villa Ana, localidad ubicada en el departamento General Obligado, en el norte provincial. La Fiscalía remarcó que la utilización de un arma blanca para amenazar a la víctima y la participación coordinada de cinco personas constituyeron agravantes que incrementan la pena prevista.