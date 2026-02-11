Trasladaron a Tribunales al segundo detenido por el crimen de Emerí: definen los pasos a seguir

La audiencia de imputación a Lautaro Molaro se lleva a cabo este miércoles en los Tribunales de Paraná, en el marco de la causa que investiga el crimen de Luciano Emerí en Cerrito. El joven, de 21 años, fue señalado por la Fiscalía como uno de los presuntos autores del homicidio y posterior incineración de la víctima.

Se trata de la primera instancia formal dentro del proceso penal, donde el fiscal le informará al imputado la calificación legal del hecho ante un juez de Garantías. El magistrado deberá controlar la legalidad del procedimiento y garantizar el derecho a la defensa.

Segundo detenido en la causa

Molaro es el segundo detenido por el crimen. El primero fue Juan Pablo Sotelo, también de 21 años, quien ya fue imputado y cumple prisión preventiva mientras avanza la investigación.

Según los elementos reunidos por la División Homicidios de la Policía de Entre Ríos, ambos acusados habrían estado en el lugar donde Emerí fue asesinado, en un camino vecinal ubicado a unos 500 metros del acceso a Cerrito.

Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir el recorrido de la víctima, que se trasladaba en su Ford Fiesta, y de los sospechosos, quienes circulaban en una camioneta Toyota Hilux. Los registros respaldan la hipótesis de que una cita pactada en la madrugada del 4 de febrero derivó en el homicidio.

Reconstrucción del hecho

De acuerdo con la investigación, los sospechosos habrían matado a Emerí y también disparado contra el perro del joven, que fue hallado muerto a unos 200 metros del lugar. Luego, trasladaron el vehículo y lo incendiaron con el cuerpo en su interior, en un intento por eliminar evidencias.

La camioneta habría sido abandonada en otro punto antes de que los acusados regresaran a sus domicilios. En las inmediaciones del escenario del crimen se encontró una bala calibre 9 milímetros, incorporada como elemento de prueba.

El allanamiento que derivó en la detención de Molaro comenzó el lunes a las 18 en su vivienda. En el patio trasero, los efectivos hallaron un arma calibre 9 milímetros con cargador y municiones, además de una manopla metálica, teléfonos celulares y registros fílmicos. Según testigos, el arma estaba oculta dentro de una bolsa junto a la medianera que divide la propiedad con una casa deshabitada.

Coincidencias que impactaron

Un dato que generó fuerte repercusión en la comunidad fue la coincidencia en la edad de Lautaro Molaro con la que tenía su tío, Adrián Molaro, cuando en 2012 asesinó a tiros a Alexis Céparo con una pistola Magnum calibre 44. Ambos fueron detenidos un 9 de febrero, con 14 años de diferencia.

La audiencia que se lleva a cabo este miércoles permitirá formalizar la acusación y definir eventuales medidas cautelares. La Fiscalía continuará avanzando en la recolección de pruebas para determinar la responsabilidad penal de los imputados en el crimen de Luciano Emerí.