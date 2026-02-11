Arquitecto ofrece visitas guiadas por Paraná e invitó a una actividad especial por San Valentín

El arquitecto Fernando Ponce realiza visitas guiadas y paseos por la ciudad de Paraná. Se ha dedicado durante más de 30 años a enseñar a los ciudadanos y turistas sobre la riqueza arquitectónica, histórica, artística y paisajística de su ciudad. Con un enfoque único, Ponce no solo se dedica a compartir los aspectos más conocidos de la ciudad, sino también a explorar aquellos lugares y detalles que a menudo pasan desapercibidos.

“Siempre digo que Paraná son cuatro palabras: arquitectura, arte, historia y paisaje. Es un conjunto que sorprende a la gente”, comentó a Elonce.

Las visitas, pensadas para todo tipo de público, buscan ofrecer una experiencia destacable, donde el arquitecto no se limita a dar datos fríos, sino que invita a los participantes a "vivir" la capital entrerriana. Según Ponce, "no soy guía de turismo, busco conquistar a la gente con la palabra”.

Lleva el arte y la historia de Paraná a la gente

A lo largo de los años, Ponce ha guiado a miles de personas en recorridos que exploran desde las tradicionales casonas antiguas de Paraná hasta el Teatro 3 de Febrero y la Catedral, lugares emblemáticos de la ciudad. "Por ejemplo, he tenido chicos de 5 años en visitas al teatro, querían conocerlo", relató. Sin embargo, lo que más sorprende a los participantes es cómo Ponce logra conectar cada lugar con una historia o anécdota especial.

El arquitecto subraya también que uno de los objetivos de sus recorridos es ayudar a los paranaenses a “ser turistas de su propia ciudad”. A menudo, muchos no conocen la historia que esconden lugares tan tradicionales como el Club Social o el Palacio Rosenbrock. Ponce aseguró que la gente se sorprende al descubrir estos lugares que forman parte de su patrimonio cultural.

Además de los tradicionales puntos turísticos como Plaza de Mayo, Plaza Alvear y Parque Urquiza, invitó a sus seguidores a visitar lugares que, aunque cuentan con una gran riqueza histórica y cultural. “Recomiendo Puerto Viejo, la Costanera y las casonas de Paraná”, mencionó.

El impacto de la tecnología en las visitas guiadas

Con la llegada de la tecnología, el profesional ha sabido incorporar la existencia de herramientas digitales para enriquecer la experiencia de los recorridos. “Los QR en los lugares más representativos de la ciudad son un disparador para llevar el patrimonio urbano al aula. Los docentes me llaman, coordinamos y armamos recorridos para las escuelas”, contó el arquitecto, quien se mostró entusiasta por la integración de las tecnologías para enseñar sobre la ciudad.

Ponce también se dedica a hacer recorridos al Cementerio, otro de los puntos históricos de la ciudad que, como señala, “esconde muchas historias que la gente desconoce”.

Actividad especial San Valentín

Además, continúa con su ciclo de visitas, como la de ‘Amor y arte’ el próximo sábado 14 de febrero, donde conectará el amor con distintas manifestaciones artísticas, colores, formas y técnicas. Los interesados pueden comunicarse al 343 154 041 948.

"Hacer recorridos es un hobbie que tengo, siempre intento que la gente conozca y valore su ciudad”, concluyó.