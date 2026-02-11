SENASA actualizó el Programa Nacional de Moscas de la Fruta y unificó normas

Mediante la Resolución 137/2026, el SENASA actualizó el Programa Nacional de Moscas de la Fruta, unificó más de veinte regulaciones y sumó nuevos conceptos técnicos para fortalecer la competitividad frutihortícola. La medida entrará en vigencia en 30 días hábiles.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) actualizó el Programa Nacional de Moscas de la Fruta a través de la Resolución 137/2026, publicada este 11 de febrero en el Boletín Oficial. La normativa unificó más de veinte disposiciones previas, actualizó definiciones e incorporó conceptos internacionales vinculados a la vigilancia y manejo de la plaga en el país.
La medida adecuó el Programa Nacional de Moscas de la Fruta (Procem) a los avances técnicos y a la situación actual de la plaga en la Argentina, con el objetivo de fortalecer la competitividad de las cadenas frutihortícolas y mejorar las oportunidades de acceso a mercados nacionales e internacionales.
Según se informó, la resolución se fundamentó en la Ley N° 27.233 y entrará en vigencia a partir de los 30 días hábiles posteriores a su publicación oficial.
Principales cambios incorporados
Entre las modificaciones más relevantes, se destacó la consolidación normativa. La resolución derogó más de veinte regulaciones previas con el fin de reducir la complejidad administrativa y facilitar el acceso a la normativa vigente por parte de productores y operadores.
Asimismo, se realizó una revisión de áreas, actualizando las condiciones fitosanitarias y el estatus de la plaga en distintas regiones del país de acuerdo con la situación epidemiológica actual.
Otro punto central fue la actualización de la nómina de hospedantes, es decir, el listado de productos vegetales considerados susceptibles a la plaga, sobre los cuales se establecen medidas de control y fiscalización.
Nuevas herramientas y proyección internacional
La normativa introdujo el concepto de Lugares y Sitios de Producción Libres (LPL/SPL), estableciendo requisitos técnicos para que establecimientos productivos o áreas limitadas puedan ser reconocidos como libres de la plaga. Esta figura apunta a generar nuevas oportunidades comerciales, tanto en el mercado interno como en el plano internacional.
Además, se incorporó una gestión de la información basada en registros electrónicos, lo que permitirá mejorar la trazabilidad de los frutos hospedantes y agilizar la toma de decisiones ante eventuales detecciones.
Desde el organismo nacional indicaron que la actualización busca reforzar la prevención, la detección precoz y el mantenimiento de áreas protegidas mediante estrategias de manejo integrado en grandes superficies productivas.