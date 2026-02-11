Buscan a un hombre de 51 años que se ausentó de su casa en Paraná

La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná solicitó colaboración para localizar a Juan Enrique Giménez Morales, de 51 años, quien fue visto por última vez el lunes cuando se retiró de su vivienda.
Buscan en Paraná a un hombre de 51 años que se ausentó de su casa y no regresó. Se trata de Juan Enrique Giménez Morales, quien fue visto por última vez este lunes 10 de febrero cuando se habría retirado de su vivienda en la capital entrerriana.
El pedido de localización fue difundido este 11 de febrero por la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná, que solicitó la colaboración de la población para dar con su paradero.
Según se informó, Giménez Morales mide aproximadamente 1,80 metros de altura, es de contextura delgada y tiene el cabello corto color castaño oscuro con canas. Sus ojos son verdes y usa barba y bigote.
Como señas particulares, lleva un tatuaje en el antebrazo izquierdo con la inscripción “JUAN, MARTINA y UMMA”, y presenta una cicatriz producto de una operación de columna.
Desde la Fiscalía indicaron que cualquier información que pueda contribuir a la localización del hombre debe ser comunicada de inmediato al 911 o a la Comisaría Decimosexta, al teléfono (0343) 4209409.