El sarampión se multiplicó 32 veces en la región y preocupa la baja vacunación

La OPS alertó por casi 15.000 casos confirmados de sarampión en 2025 en América, 32 veces más que en 2024. Argentina tuvo desempeño regular en la primera dosis y bajo en la segunda, con coberturas por debajo del 95% recomendado.
La persistencia del sarampión en América encendió nuevas alarmas sanitarias luego de que en 2025 se confirmaran 14.891 casos en 13 países, una cifra 32 veces mayor que los 466 registrados en 2024. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió que la tendencia de aumento sostenido continuó a inicios de 2026 y urgió a los gobiernos a reforzar la vacunación y la vigilancia epidemiológica ante el riesgo de nuevos brotes y la alta movilidad internacional prevista por el próximo Mundial de Fútbol.
En una alerta epidemiológica difundida recientemente, la OPS instó a las autoridades nacionales, provinciales y municipales a elevar con urgencia las coberturas de vacunación de calendario, fortalecer los sistemas de detección precoz y garantizar respuestas rápidas ante la aparición de casos sospechosos.
En Argentina, de acuerdo con los datos informados al Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario Internacional, durante 2025 se confirmaron 36 casos de sarampión. Seis correspondieron a viajeros y otros 15 estuvieron vinculados a esos contagios importados. Además, 14 personas fueron notificadas como casos sin fuente de infección conocida y uno permanecía en estudio.
Coberturas por debajo de lo recomendado
La OPS remarcó que para evitar la reintroducción y transmisión endémica del virus es necesario alcanzar y sostener coberturas iguales o superiores al 95% con dos dosis de la vacuna triple viral, que protege contra sarampión, rubéola y paperas.
Sin embargo, el semáforo regional de cobertura difundido con datos cerrados a 2024 ubicó a Argentina en situación regular para la primera dosis —con un 84% de cobertura al año de vida— y en nivel bajo para la segunda, con apenas 46% de aplicación. De esta manera, el país quedó en luz naranja para la primera dosis y roja para la segunda.
Entre los 36 casos confirmados el año pasado en el país, más de un tercio no estaba vacunado o no se pudo determinar su estado de inmunización. Otros seis tenían una sola dosis y ocho contaban con el esquema completo. Solo dos requirieron internación.
El director de la OPS, Jarbas Barbosa, había advertido meses atrás que el escenario “inquieta” debido a que los países estaban recibiendo casos importados todas las semanas.
Cambios en el calendario y advertencias
En este contexto, el Ministerio de Salud de la Nación dispuso adelantar la segunda dosis de la vacuna triple viral, que desde este año se aplica entre los 15 y 18 meses de vida, en lugar de a los cinco años como ocurría anteriormente. La medida contó con el acuerdo de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain) y la oficina local de la OPS.
Las autoridades sanitarias señalaron que la primera dosis otorga una protección cercana al 80%, mientras que con la segunda se alcanza aproximadamente el 97%.
El pediatra Juan Carlos Beltramino recordó que en la década del 70 el sarampión provocaba internaciones graves y muertes en el país. Las últimas 38 víctimas fatales se registraron en 1998, en su mayoría bebés. “El riesgo es real”, advirtió, al señalar que una gran proporción de niños no completó el esquema.
Síntomas y medidas
El virus se transmite por microgotas respiratorias y puede permanecer activo en el ambiente hasta tres horas. El período de contagio se extiende desde cuatro días antes hasta cuatro días después de la aparición del exantema.
Los síntomas iniciales incluyen fiebre mayor a 38 grados, erupción en la piel, enrojecimiento ocular, tos seca y malestar general. El sarampión es una enfermedad de notificación obligatoria y requiere aislamiento ante la sospecha clínica.
La OPS subrayó que, ante el incremento sostenido de casos en 2025 y comienzos de 2026, es fundamental reforzar la vacunación de rutina, realizar búsquedas activas comunitarias y garantizar la detección temprana para cerrar brechas de inmunidad en la población.