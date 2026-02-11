Miércoles inestable y con alerta por tormentas en Entre Ríos por irrupción de frente frío

La probabilidad de lluvias y tormentas estará latente este miércoles en Entre Ríos, donde rige un alerta amarilla por tormentas emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), debido al avance de un frente frío sobre la región.

Según el organismo oficial, se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que estarán acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Nublado en Paraná - Elonce

El SMN precisó que los acumulados de precipitación se ubicarán entre 30 y 60 milímetros, aunque no se descarta que estos valores sean superados de manera puntual durante los eventos más intensos. Las tormentas comenzarían a desarrollarse desde la mañana del miércoles, con una progresiva intensificación a lo largo del día y posibles extensiones hacia la noche.

En ese marco, este miércoles será el inicio del período más inestable en la provincia, con probabilidades de lluvia de hasta el 70% y una temperatura máxima cercana a los 28 grados.

Alerta para el miércoles// alerta para el jueves

El pronóstico indica que la inestabilidad se mantendrá durante el jueves, jornada en la que se prevén tormentas fuertes. La temperatura máxima rondará los 30 grados, con viento predominante del sector norte y posibles ráfagas.

Alerta para el jueves

La situación de inestabilidad no se limitará al miércoles. Se informó que una zona de Entre Ríos también permanecerá bajo alerta amarilla durante el jueves, con fenómenos de características similares.

“El área será afectada por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora”, indicó el organismo. El alerta abarca los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.

A partir del viernes, las condiciones comenzarán a mejorar gradualmente. Si bien aún podrían registrarse algunas lluvias aisladas durante la mañana, el tiempo tenderá a estabilizarse, con una máxima de 28 grados. Durante el fin de semana, se espera cielo mayormente nublado, sin lluvias y con temperaturas más agradables, que oscilarán entre los 21 y 28 grados.