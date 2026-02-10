En marzo iniciará el juicio por jurado por el homicidio del exjuez de Paz de Bovril

La Justicia de Entre Ríos confirmó que durante la primera semana de marzo se realizará el juicio por jurado contra Norberto Rosales, acusado del homicidio del exjuez de Paz de Bovril, Roberto Curá. El debate oral se desarrollará del 2 al 6 de marzo en la ciudad de La Paz, bajo la conducción del juez técnico Rafael Cotorruelo.

Rosales, de 69 años, llega al juicio imputado por el asesinato de Curá, de 82, quien fue hallado sin vida el 23 de abril de 2024 en su domicilio de la localidad de Bovril. El crimen generó una fuerte conmoción en la comunidad por la violencia con la que fue ejecutado.

Norberto Rosales está imputado por el homicidio del exjuez de Paz de Bovril

Durante la etapa previa, la Defensa Pública, a cargo de Nadia Musante, solicitó la exclusión de distintas pruebas, entre ellas un papel secuestrado en la habitación que Rosales alquilaba en Bovril, donde figuraban datos del vehículo de la víctima. El planteo se basó en un presunto exceso policial durante el allanamiento, pero fue rechazado por el juez Cotorruelo, quien avaló la validez de las evidencias.

En el juicio está previsto que declaren cerca de 30 testigos, y tanto la Fiscalía como la querella anticiparon que solicitarán la pena de prisión perpetua para el acusado.

Cómo ocurrió el crimen

Según la investigación, Roberto Curá fue asesinado a golpes y hallado atado de pies y manos en el baño del quincho de su vivienda, ubicada sobre calle Eva Perón de Bovril. Fue su esposa quien descubrió el cuerpo y dio aviso a la Policía.

En las primeras horas posteriores al homicidio fueron detenidos dos hombres que luego resultaron sobreseídos. La pesquisa avanzó y derivó en la detención de Norberto Rosales el 2 de mayo de 2024, en una vivienda de la zona de Bajada Grande, en Paraná.

De acuerdo a fuentes policiales, la captura se logró tras testimonios que indicaron que Rosales había solicitado ser trasladado a Paraná pocas horas después del crimen. La investigación determinó que el acusado se desplazó posteriormente por Rosario y la provincia de Buenos Aires, antes de regresar a Paraná, donde finalmente fue localizado en la zona costera de la Toma Vieja.

Rosales será juzgado por un jurado popular

La detención del principal sospechoso

Rosales fue detenido el 2 de mayo en una vivienda en Bajada Grande, en Paraná. Hasta allí llegó la División Homicidios de la policía gracias al testimonio de dos personas que señalaron que el hombre pidió ser trasladado a Paraná. El viaje ocurrió horas después del crimen de Curá.

Tras la detención, la policía informó que "se pudo determinar que Rosales habría estado en Paraná y habría viajado a la ciudad de Rosario y luego a la Provincia de Buenos Aires, para luego regresar a la ciudad de Paraná, donde se pudo establecer el lugar donde se estaría resguardando, en el complejo de la Toma Vieja, zona costera".

En cuanto a los avances en la investigación penal preparatoria, se supo que la Fiscalía y la querella esperan los resultados de pericias de ADN de los cordones utilizados para maniatar al ex juez de Bovril.