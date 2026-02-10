Nación dictó conciliación obligatoria y se levantó el paro de colectivos anunciado para este miércoles

El gobierno nacional intervino este martes por la tarde en el conflicto entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Federación Argentina del Transporte Automotor de Pasajeros (Fatap), dictando una conciliación obligatoria por un plazo de 15 días. Esta medida dejó sin efecto el paro de colectivos anunciado para este miércoles, asegurando que el servicio de transporte funcione con normalidad en todo el país.

El objetivo de la conciliación obligatoria, explicaron desde la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, es garantizar la paz social y proteger el interés general de la comunidad mientras se desarrollan las negociaciones entre las partes.

Medidas establecidas por la resolución

La resolución oficial dispone que la conciliación obligatoria comenzará a regir a partir de las 0:00 horas del 11 de febrero de 2026, extendiéndose por 15 días. Durante este período, la UTA deberá “dejar sin efecto cualquier medida de acción directa y prestar servicios de manera normal y habitual”.

Por su parte, las empresas nucleadas en Fatap deberán abstenerse de tomar represalias contra los trabajadores en el marco de la conciliación, garantizando un clima laboral estable y evitando nuevas tensiones en el transporte público, publicó Rosario3.

La intervención busca que las negociaciones paritarias continúen sin interrupciones y que los pasajeros puedan utilizar el transporte de manera segura, evitando los inconvenientes que suele generar un paro imprevisto.