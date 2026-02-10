Ganadora del concurso de cebadores de la Fiesta Nacional del Mate detalló la fórmula para hacerlo perfecto

REDACCIÓN ELONCE
El concurso de cebadores de mate tuvo como gran protagonista a Ana Brugo, una joven de 18 años oriunda de San Benito, que se impuso entre decenas de participantes y ganó un viaje a Río de Janeiro tras destacarse por la calidad, técnica y sabor de su mate.
El concurso de cebadores de mate, realizado en el marco de la Fiesta Nacional del Mate en Paraná, coronó como ganadora a Ana Brugo, una estudiante de 18 años que, pese a llevar poco tiempo cebando, logró impresionar al jurado con una preparación impecable que cumplió con todos los criterios técnicos del certamen.
Ana llegó visiblemente emocionada luego de obtener el primer puesto en una competencia que reunió a jóvenes de distintos puntos de la región. Allí relató cómo vivió la experiencia y reconoció que los nervios fueron una constante desde el inicio. “Muy bien, muy nerviosa, pero tuve el apoyo de muchas personas y también los jueces, todos los que participaron, estuvimos eh muy juntos”, expresó.
La joven contó que comenzó a tomar mate recién a principios del año pasado, motivada por su vida universitaria. “Desde principios del año pasado, por la facultad empecé a tomar mate y fue mi novio quien me enseñó”, recordó, marcando el inicio de un hábito que hoy la convirtió en campeona.
Un mate simple, pero bien hecho
Durante la entrevista, Ana mostró en vivo cómo prepara el mate, dejando en claro que no utiliza técnicas complejas ni secretos especiales. “Yo no tengo ninguna técnica en específico. Pongo la hierba hasta un poco más de la mitad para que no se me caiga la montañita”, explicó mientras cebaba.
También destacó la importancia de “batir” la yerba para evitar que se tape la bombilla. “Lo que hace es que si la hierba tiene mucho polvo, el polvo se va para arriba y hace que no se tape la bombilla cuando se ponga”, detalló. Para ella, la clave está en la paciencia y en prestar atención a cada cebada.
Uno de los aspectos evaluados por el jurado fue la espuma del mate. “También era una de las cosas que evaluaban en el concurso, que cuando poníamos la misma cantidad de agua en todas las cebadas que mantengan la espumosidad”, contó.
Cómo fue el concurso de cebadores de mate
El camino hacia el triunfo comenzó en el Parque Lineal Sur, donde se realizaron rondas abiertas con inscripción online. “Me anoté en una de las rondas abiertas con mi novio y dijeron que los dos mates eran muy buenos, pero mi mate pasó a la final”, relató Ana.
En cada instancia, todos los participantes utilizaron los mismos elementos. “Todos tenían el mismo termo, el mismo mate, misma bombilla. Todo igual”, explicó, destacando la equidad del certamen. Cada ronda consistía en seis mates: cinco para los participantes y uno destinado al jurado.
La final fue especialmente intensa y Ana confesó que nunca se sintió ganadora. “Jamás pensé que había sido yo hasta que levantaron mi mate y recién ahí caí”, recordó sobre el momento en que escuchó su nombre como ganadora.
Un premio inesperado y un mensaje para otros jóvenes
El reconocimiento no fue menor: un equipo completo de mate y un viaje para dos personas a Río de Janeiro. “Yo no podía creer todo eso, que hayan dicho todo eso de mi mate”, dijo aún sorprendida por la devolución del jurado.
Actualmente, Ana estudia criminalística y asegura que el mate se volvió su compañero inseparable. Además, dejó un mensaje claro para quienes dudan en participar el próximo año: “Yo no me animaba y terminé como ganadora, así que anímense nomás, aunque sea para probar”.