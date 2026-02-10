Decanos de Universidades Tecnológicas se reunieron en Paraná: debatieron sobre los desafíos de la Región Centro

REDACCIÓN ELONCE
En el Mirador TEC se reunieron autoridades de las Universidades Tecnológicas Nacionales de la Región Centro. "Venimos vinculándonos con la zona, con su entorno productivo, con las empresas de las que forman parte toda la economía", indicaron.
Alejandro Carrere, Decano de la UTN Paraná, explicó a Elonce que “es un encuentro entre decanos y autoridades de las 11 facultades. Desde la Universidad Tecnológica, somos tres facultades en la provincia de Entre Ríos, tres facultades en la provincia de Córdoba y cinco facultades en Santa Fe. Venimos trabajando desde hace bastante tiempo asesorando, vinculándonos con la Región Centro, con su entorno productivo, con las empresas de las que forman parte toda la economía de nuestra tan importante región”.
“Siempre decimos que somos una universidad federal que está distribuida en todo el país y, particularmente 11 de esas facultades, de las 30 que somos, tienen presencia en esta región. Eso da cuenta de la importancia que las mismas tienen en lo que podemos asesorar tanto al Estado como a las empresas. Por eso estamos compartiendo muchas de las acciones que llevamos adelante, muchas otras que podemos proyectar en conjunto hacia adelante desde nuestras capacidades, no solamente desde lo académico, sino también de nuestra capacidad en el área de investigación y con el acompañamiento de muchas instituciones, como el Polo Tecnológico, secretarías ministeriales, el Consejo General de Educación y demás”, dijo.
Rubén Ciccarelli, decano de la UTN de Rosario, indicó que “estamos armando de una agenda de trabajo en conjunto para poder llevar adelante las necesidades que la región tiene en lo que hace a las necesidades de las industrias. La Universidad Tecnológica siempre está cerca del trabajo y muy cerca del trabajador, de modo tal que es nuestra apuesta al futuro y hacia el progreso de la Región Centro”.
Jorge Chemes, presidente del Ente de la Región Centro e Integración Regional de Entre Ríos, indicó: “Desde el año pasado celebramos un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional desde la Región Centro, con la participación de la mesa ejecutiva de las tres provincias. A partir de ahí comenzamos a trabajar juntos en temas de infraestructura y productivos. Dentro de la Región Centro tenemos creada una mesa de infraestructura, donde se tocan los temas que atañen a lo productivo y al desarrollo de cada provincia”.
“Estamos atentos a llevar adelante cualquier iniciativa que desde la universidad se ponga en práctica para promocionar ciertas y determinadas carreras que tengan que ver con lo productivo o con el desarrollo que necesitan las provincias”, remarcó.
Federico Olivos, decano de la UTN de Córdoba, manifestó que “el balance es positivo. Nosotros con las 11 regionales hemos emulado la agenda por la cual fue constituida Región Centro y entendemos que podemos ser el brazo tecnológico, académico y científico a través de las necesidades que tengan las provincias, identificarlas y en función de eso poder resolver situaciones o problemáticas que están bien vinculadas al sector productivo”. Elonce.com