Cuidacoches que devolvió una billetera pide una oportunidad laboral: "Solo quiero trabajar y salir adelante"

Un acto de honestidad y solidaridad conmovió a vecinos de Paraná. Jonathan, un joven que se gana la vida como cuidacoches en el centro de la ciudad, encontró una billetera extraviada y decidió devolverla personalmente, caminando más de cinco kilómetros hasta la zona sur de la capital entrerriana.

El hecho ocurrió cuando el joven halló la billetera en pleno centro. En su interior se encontraba el DNI del dueño, lo que permitió identificar el domicilio. Jonathan no cuenta con teléfono celular ni con un trabajo estable; por eso, pidió ayuda a un hombre para que le indicara dónde quedaba la dirección que figuraba en el documento y emprendió el recorrido a pie.

A pesar de la distancia y las dificultades, el joven continuó hasta llegar a la vivienda y devolvió la billetera con todas sus pertenencias intactas.

“Iba caminando por la calle y encontré la billetera. Se me dio por devolverla. Yo trabajo como cuidadoches, no tengo carnet ni nada, me la rebusco como trapito. Fui a devolverla y quizás la señora, como gesto de voluntad, me daba una mano. Ella me ayudó bastante”, contó Jonathan en diálogo con Elonce.

Indicó que en los últimos días se enteró de que lo estaban buscando y muchas personas querían darle dinero, a modo de colaboración por la situación económica que está atravesando. “Yo no quiero plata, necesito un trabajo, necesito trabajar. Puede ser albañilería, panadería, plomería, pero no tengo los títulos. Necesito una oportunidad de trabajo”, expresó.

Sobre el gesto de devolver la billetera manifestó que “me siento bien por lo que hice, es algo que creo que poca gente hace. La encontré a dos cuadras de la plaza Alberdi, cuando estaba yendo a trabajar a mi cuadra. Lo primero que hice fue abrirla, vi que había dinero y documentación. Conozco algo de calles, pero la que estaba en el documento me parecía rara. Le pregunté a otro muchacho. Le dije que había encontrado la billetera y que la quería devolver. Buscó y me mostró, me dijo que me quedaba lejos la calle, a 5 kilómetros y 400 metros”.

Comentó que su familia está compuesta por su pareja, los tres hijos de ella y además las tres hijas que tienen en común (de 3, 8 y 13 años). “Somos una familia bastante numerosa. En el momento en que encontré la billetera estaba con mi hija, la tuve que dejar y emprender la larga caminata”, dijo.

Respecto a la situación de los cuidacoches en Paraná, opinó: “A veces por uno pagamos todos. No somos todos iguales. Donde trabajo no cobro, lavo autos a voluntad, si me quiere ayudar la gente. Por ahí me va bien y por ahí me va mal. Me la rebusco como puedo. También hago changas, corto pasto. Ando con la máquina rota y muchos se ofrecieron a darme plata, pero yo quiero ganármela, quiero una oportunidad de trabajo”.

“La señora a la que le devolví la billetera me ayudó bastante, más no le puedo pedir. El día que se al llevé me dio una mano y estoy agradecido”, agregó.

Por su parte, Liza Ormaechea , la mamá del chico que había perdido la billetera, expresó: “Me alegra mucho que haya aparecido. Le dije que hagamos un video por si alguien lo reconoce en la calle, para que le compre un repasador. Me empezó a escribir gente de todo el país pidiendo el alias y formas de colaborar. Quiero destacar la avidez de la gente por los buenos gestos”.

A Jonathan, le expresó: “La comunidad está agradecida y estoy convencida de que en breve vas a conseguir trabajo, vas a recuperar tu bordeadora o motoguadaña que necesitabas para trabajar. Ojalá sea superador para vos y un ejemplo para todos. Hay que mirar al otro. Nos encontramos con personas maravillosas como vos. Me hace seguir creyendo en la gente esto”.

“Me gustaría ganarme la moneda honestamente, sinceramente quiero trabajar. Con mi señora nos la rebuscamos para sobrevivir en el día a día. Camino todo Paraná a veces para hacer una moneda. La calle me enseñó a rebuscármela. A la gente solo le pido que me dé una oportunidad laboral. Solo quiero trabajar y salir adelante”, respondió el joven.

Quien desee comunicarse con él para darle una oportunidad laboral, puede comunicarse al 3434603585 . Elonce.com