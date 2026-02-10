 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Educación

El CGE puso en vigencia la Credencial de Puntaje Digital 2026 para docentes de secundaria

El nuevo sistema comenzó a regir desde el jueves 12 de febrero y permitirá consultar el puntaje docente de manera online a través de SAGE; el documento será válido para concursos de horas cátedra, ingresos y cargos directivos, con verificación mediante código QR.

10 de Febrero de 2026
Consejo General de Educación.
Consejo General de Educación.

El Consejo General de Educación de Entre Ríos puso en vigencia este jueves 12 de febrero la Credencial de Puntaje Digital 2026 destinada a docentes del Nivel Secundario y sus modalidades, una herramienta que centraliza la información académica y laboral de cada aspirante y que será utilizada en los próximos concursos de horas cátedra, cargos de ingreso y funciones de conducción.

 

La medida fue aprobada mediante la Resolución N° 3735/25 CGE y se encuadra en lo establecido por el Acuerdo Paritario 783/12. Desde el organismo señalaron que el nuevo formato reemplaza progresivamente a las constancias tradicionales en papel y busca agilizar los procesos administrativos vinculados a la carrera docente.

 

 

 

Acceso online y consulta individual

 

Cada educador podrá ingresar a su legajo personal dentro del sistema SAGE para visualizar su documentación actualizada. El acceso se realiza desde el apartado “LUP – Mi Credencial”, donde figura el analítico definitivo con el detalle del puntaje, antecedentes, títulos registrados, capacitaciones, antigüedad y trayectoria profesional.

 

De este modo, la Credencial de Puntaje Digital permitirá que la información esté disponible de forma inmediata y centralizada, evitando demoras o inconsistencias al momento de presentarse a un concurso.

 

Consejo General de Educaci&oacute;n.
Consejo General de Educación.

 

Además, el documento podrá descargarse en formato PDF para ser exhibido desde el celular o imprimirse, siendo ambas opciones igualmente válidas ante las autoridades escolares.

 

Validación y seguridad del sistema

 

Para garantizar la autenticidad del comprobante, la credencial incorpora un código QR que habilita la verificación digital. Ese mecanismo permitirá confirmar los datos cargados y brindar mayor seguridad durante las instancias de inscripción y evaluación.

 

 

Desde el organismo educativo indicaron que la implementación impactará directamente en la organización de los concursos docentes, ya que facilitará la consulta del puntaje y la actualización permanente de los antecedentes de cada profesional.

CGE Educación Credencial de Puntaje Digital
