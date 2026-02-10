El CGE puso en vigencia la Credencial de Puntaje Digital 2026 para docentes de secundaria

El nuevo sistema comenzó a regir desde el jueves 12 de febrero y permitirá consultar el puntaje docente de manera online a través de SAGE; el documento será válido para concursos de horas cátedra, ingresos y cargos directivos, con verificación mediante código QR.
El Consejo General de Educación de Entre Ríos puso en vigencia este jueves 12 de febrero la Credencial de Puntaje Digital 2026 destinada a docentes del Nivel Secundario y sus modalidades, una herramienta que centraliza la información académica y laboral de cada aspirante y que será utilizada en los próximos concursos de horas cátedra, cargos de ingreso y funciones de conducción.
La medida fue aprobada mediante la Resolución N° 3735/25 CGE y se encuadra en lo establecido por el Acuerdo Paritario 783/12. Desde el organismo señalaron que el nuevo formato reemplaza progresivamente a las constancias tradicionales en papel y busca agilizar los procesos administrativos vinculados a la carrera docente.
Acceso online y consulta individual
Cada educador podrá ingresar a su legajo personal dentro del sistema SAGE para visualizar su documentación actualizada. El acceso se realiza desde el apartado “LUP – Mi Credencial”, donde figura el analítico definitivo con el detalle del puntaje, antecedentes, títulos registrados, capacitaciones, antigüedad y trayectoria profesional.
De este modo, la Credencial de Puntaje Digital permitirá que la información esté disponible de forma inmediata y centralizada, evitando demoras o inconsistencias al momento de presentarse a un concurso.
Además, el documento podrá descargarse en formato PDF para ser exhibido desde el celular o imprimirse, siendo ambas opciones igualmente válidas ante las autoridades escolares.
Validación y seguridad del sistema
Para garantizar la autenticidad del comprobante, la credencial incorpora un código QR que habilita la verificación digital. Ese mecanismo permitirá confirmar los datos cargados y brindar mayor seguridad durante las instancias de inscripción y evaluación.
Desde el organismo educativo indicaron que la implementación impactará directamente en la organización de los concursos docentes, ya que facilitará la consulta del puntaje y la actualización permanente de los antecedentes de cada profesional.