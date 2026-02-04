En 26 días comienzan las clases en Entre Ríos: cómo viene la venta de artículos escolares

El 2 de marzo se inicia el ciclo lectivo 2026 en las escuelas entrerrianas. Aunque la venta de artículos escolares viene tranquila, según indicaron comerciantes del rubro.
En 26 días comienzan las clases. Mediante la Resolución Nº3686/25, el Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos fijó el calendario escolar 2026 con las fechas clave para el funcionamiento del sistema educativo en todos los niveles y modalidades.
De acuerdo con lo dispuesto, el 11 de febrero se realizará la presentación de los equipos de supervisión y equipos directivos de todos los niveles y modalidades.
Un día después, el 12 de febrero, será el turno de la presentación de los equipos docentes, instancia que coincidirá con el desarrollo de las Jornadas Regionales de Educación.
El ciclo lectivo comenzará el 2 de marzo, con el inicio de clases en los niveles Inicial, Primario y Secundario, en todas sus modalidades y tipos de gestión. En tanto, el Nivel Superior dará apertura a su actividad académica el 9 de marzo.
El receso de invierno se cumplirá del 6 al 17 de julio, mientras que el 18 de diciembre se concretará la finalización del ciclo lectivo, con el correspondiente cierre diversificado de trayectorias escolares en los niveles Inicial, Primario y Secundario, en todas sus modalidades y tipos de gestión.
Cómo viene la demanda de artículos escolares
A 26 días de la vuelta a las aulas, los comercios de la ciudad de Paraná registran consultas y pedidos de presupuestos, pero las compras se realizan con cautela.
En el rubro librerías y zapaterías coinciden en que el movimiento viene en ascenso, aunque sin el “furor” característico de otros años.
Alberto Martínez, propietario de una librería y juguetería ubicada sobre calle Gualeguaychú, dijo a diario Uno que, si bien el movimiento comenzó, todavía es moderado.
Según explicó, el consumo es todavía bajo en términos generales y entendió que muchas familias están esperando cobrar su salario o cerrar la tarjeta.
Precios
Sobre los precios, mencionó que “se mantienen y algunos incluso bajaron con respecto al año pasado. Antes la gente compraba en enero por miedo a los aumentos. Ahora compran de a poco: llevo una cosa hoy, otra la semana que viene”, explicó.
En cuanto a valores, Martínez precisó que las mochilas universitarias o para el nivel primario y secundario arrancan desde 14.900 pesos, mientras que las infantiles, sin licencia, se consiguen desde 17.000 o 18.000 pesos, con opciones de mayor calidad que rondan los 28.000 pesos.
Los cuadernos más económicos arrancan en 2.800 pesos, mientras que los de tapa dura oscilan entre 4.900 y 6.000 pesos, según la marca. Las carpetas arrancan en 2.900 pesos, las cartucheras desde 2.200 pesos y los repuestos de hojas, en hoja gruesa, rondan los 16.000 pesos.
Las listas escolares de jardín y primaria tienen un costo promedio de entre 40.000 y 45.000 pesos, dependiendo del establecimiento. En cuanto a la forma de pago, el comerciante indicó que predominan el efectivo y las transferencias: “Las cuotas se usan menos porque ya no conviene tanto como antes, cuando uno le ganaba a la inflación”.
Martínez estimó que el mayor movimiento comenzará a partir del 10 de febrero, cuando se acerque la fecha de inicio de clases.
Calzado
El panorama es distinto en el rubro calzado. Marcelo Ruggeri, integrante de la Cámara de Comerciantes del Microcentro de Paraná y encargado de dos zapaterías de la Peatonal, aseguró que la venta de calzado escolar todavía no arrancó con fuerza.
“El calzado colegial lo tenemos todo el año en vidriera. Lo que cambia ahora es que se pone en punta de vidriera y se suman modelos nuevos para llamar la atención, pero la venta fuerte todavía no empezó”, explicó.
En torno a la demanda, observó: “Se empezó a vender muy poco por ahora. Cada tanto alguien viene y compra algún calzado colegial, pero todavía no arrancó fuerte la venta. La mayoría de la gente todavía no cobró, así que yo calculo que en unos días empezará a notarse un poco más el movimiento, pero sabemos que no va a ser una temporada fuerte como otros años, porque ya el año pasado fue floja y ahora seguramente va a venir parecida, acorde a la situación general del comercio y de la venta”.
En cuanto a precios, destacó que los aumentos fueron moderados: “En promedio, el calzado colegial y las zapatillas no aumentaron más de un 20% en todo el año”.
Actualmente, un zapato colegial económico, en numeración intermedia (del 27 al 33), arranca en 30.000 pesos, mientras que los de cuero de gama media rondan los 70.000 pesos; y los de mayor calidad, también de cuero, alcanzan los 90.000 pesos.
En el caso de las zapatillas, los modelos más económicos parten desde 22.000 pesos, con opciones de precios muy variadas, que llegan hasta los 70.000 pesos, según marca y calidad.