Aniversario de la Batalla de Caseros: “Urquiza es el faro que nos guía para seguir haciendo historia”, afirmó Frigerio

REDACCIÓN ELONCE
"Urquiza tiene que ocupar un lugar protagónico entre los grandes próceres de nuestra historia nacional", aseguró el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, en la ciudad de Concepción del Uruguay.
El gobernador Rogelio Frigerio encabezó el acto aniversario a la Batalla de Caseros este martes 3 de febrero en el Palacio San José, en la ciudad de Concepción del Uruguay.
“Que emoción estar en este lugar tan significativo para nuestra historia, a los que nos visitan hoy, bienvenidos a Entre Ríos, la cumbre del Federalismo y la organización nacional. Gracias a Santiago Miguel Rinaldi y los artistas por el espectáculo que acabamos de vivir; gracias a Roberto Romani y a los actores que lograron que recorriendo este palacio, volvamos a caminar nuestra historia, a detenernos en esos momentos decisivos y a revivir escenas que marcaron el destino del país. Lo que pasó fue una hermosa forma de traer el pasado al presente. Quiero saludar a las autoridades nacionales, provinciales y municipales que hoy nos acompañan, a legisladores, fuerzas de seguridad, representantes de instituciones culturales y educativas y especialmente a las familias entrerrianas que vinieron a vivir esta tarde en el Palacio San José. Muchas gracias por estar acá acompañándonos”, inició el gobernador Rogelio Frigerio.
“Estar en este Palacio y visitar el departamento Uruguay es venir al kilómetro 0 de nuestra organización nacional. Acá nacieron los nombres, las ideas y la fuerza necesaria para que hoy seamos un país republicano, democrático y federal. Esta es la tierra desde la que Urquiza pensó y cambió a la Argentina, donde nació y aprendió que sin ley y orden no hay libertad plena, donde fundó el primer colegio público, gratuito y laico de Argentina por el que pasaron dos presidentes de Paraguay y tres de Argentina, uno de ellos, mi padrino Don Arturo Frondizi, donde decidió construir este palacio, impensado para esta época, que dejó boquiabiertos a sus visitantes, entre los que se encuentran Bartolomé Mitre y Domingo Faustino Sarmiento, donde tuvo lugar en la histórica plaza Francisco Ramírez aquel pronunciamiento decisivo para la Nación aquel 1 de mayo de 1851, donde reunió en el campamento Calá al ejército con el que cruzaría al río Paraná, el más grande visto hasta ese entonces", consideró.
"Por todo eso y mucho más, venir al departamento Uruguay es visitar el lugar donde late el germen del ADN entrerriano y el de nuestra Nación. Hoy la Argentina es lo que es gracias a la valentía de Urquiza y de todos aquellos que se sumaron a esa gesta. Urquiza no es pasado, es el faro que nos guía para seguir haciendo historia. La Batalla de Caseros viene a complementar el camino que los argentinos y argentinas empezamos en 1810. Aquel 25 de mayo dimos nuestro primer paso hacia la libertad, pero sin ley esa libertad era frágil. Por eso, minutos antes de librar el combate decisivo, arengó a su ejército diciendo ‘detrás de aquella línea de batalla, se halla la Constitución de la república y la libertad’. Juan Bautista Alberdi lo supo explicar también a la perfección. La victoria de Caseros por sí sola no coloca al país en posición de cuánto necesita, viene a ponerla en el camino de esa organización y proceso, bajo aspecto considerada esa victoria es tan grande como la Revolución de Mayo, que destruyó el gobierno español”, continuó.
En otra línea, el gobernador explicó: “Urquiza se transformó en una figura decisiva en la construcción de nuestra nación. Marcó el rumbo institucional de nuestro país y logró convertir una etapa de conflicto en un proyecto nacional. Por eso Urquiza tiene que ocupar un lugar protagónico entre los grandes próceres de nuestra historia nacional. Reconocer el aporte de Justo José de Urquiza al país es una deuda de todos los argentinos. A los entrerrianos nos cabe un compromiso especial en este camino. Somos los responsables de defender y difundir ese legado. Por eso una de las primeras decisiones que tomé cuando asumí el gobierno fue la de convertir el 3 de febrero en la fecha más importante y con mayor relevancia del calendario provincial”.
“Hoy firmamos junto al secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, el convenio que nos va a permitir concretar un sueño muy esperado por todos: recuperar y poner en valor este Palacio como nunca antes se hizo”, valorizó el titular de la Gobernación de Entre Ríos.
“Esta historia va a cambiar y empieza a cambiar hoy”, remarcó Frigerio ante las autoridades presentes. Luego agregó: “Firmamos este convenio porque no hay nadie mejor que los entrerrianos para ayudar a restaurar y conservar este Palacio que es de todos los argentinos. El objetivo es construir una administración sustentable, que permita que el propio Palacio genere lo necesario para garantizar su conservación en el tiempo. Se trata no solo de recuperarlo, sino de asegurar que este Patrimonio Histórico pueda sostenerse y proyectarse en el tiempo para que las futuras generaciones puedan tenerlo, disfrutarlo y hacerlo propio”. También confirmó la recuperación de la trama vial y del ingreso al Palacio San José.
“Ser entrerrianos es esforzarnos por una Argentina libre y próspera, la Argentina del trabajo honrado y del respeto de las instituciones. Es como lo hizo Urquiza en 1852: defender la patria. ¡Viva Urquiza, viva Entre Ríos y viva la patria!”, cerró el gobernador.