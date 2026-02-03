“Tras años de deterioro, el Palacio San José va a recuperar su esplendor”, afirmaron autoridades provinciales

Desde el Palacio San José, en Concepción del Uruguay, se celebró el 174º aniversario de la Batalla de Caseros con un acto institucional cargado de simbolismo. Este evento, que honra la memoria del general Justo José de Urquiza, se llevó a cabo con la presencia del gobernador Rogelio Frigerio, y otros funcionarios provinciales y nacionales. Además, se firmó un importante convenio con la Secretaría de Cultura de la Nación para la puesta en valor del museo histórico nacional.

Julián Stopello, secretario de Cultura de la provincia, destacó el trabajo conjunto entre el gobierno provincial y el municipio uruguayo para llevar adelante este proceso de recuperación. La intervención del Palacio San José es un proyecto clave para el gobernador Frigerio, que ha impulsado la restauración de este emblemático espacio. El convenio firmado hoy promete profundizar los trabajos de conservación, incluyendo mejoras en el alumbrado, pero el proyecto abarca un trabajo mucho “más ambicioso” que se irá llevando a cabo en los próximos años.

"Fue un propósito desde el inicio de la gestión, poner especial hincapié en el 3 de Febrero y, por supuesto, en la figura de Justo José de Urquiza”, remarcó el funcionario.

De este modo, cada año ha tenido un significado especial, y en esta ocasión aún más, ya que se trata del Palacio San José y también de la firma de este convenio. “Frigerio tiene como objetivo, después de muchos años de deterioro, recuperar su esplendor, y eso es lo que comenzará a ocurrir a partir de hoy. Estamos contentos y orgullosos de este logro”, expresó.

Reivindicación histórica y cultural

Este acto también tiene un fuerte componente simbólico, ya que el Palacio San José no solo es un museo y monumento histórico nacional, sino que fue el escenario de cruciales hechos de la historia argentina. En 1851, Justo José de Urquiza pronunció un importante discurso desde este lugar en el que se enfrentó a Juan Manuel de Rosas, marcando un punto de inflexión en la historia de la Confederación Argentina. En 1870, también fue el lugar donde Urquiza encontró su trágico destino, al ser asesinado en esta misma residencia.

En palabras de Gustavo Hein, presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, este tipo de eventos sirven para reivindicar no solo la historia de la provincia, sino también el federalismo argentino, afianzando la identidad y el reconocimiento de los “interiores del país”.

La importancia del Palacio San José

El Palacio San José es uno de los museos más importantes de la provincia de Entre Ríos y uno de los más visitados del país. Su arquitectura italiana y criolla lo convierte en un referente histórico y turístico fundamental. Con 38 habitaciones, patios, un gran parque y una capilla, el Palacio sigue siendo un testimonio del paso de Urquiza y un símbolo del pasado de la Confederación Argentina.