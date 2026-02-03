Con shows musicales, se conmemora un nuevo aniversario de la Batalla de Caseros en Palacio San José

Desde las 17:30 gran marco de público disfruta de las propuestas culturales y artísticas en el Palacio San José, departamento Uruguay. Las iniciativas son organizadas por la provincia para conmemorar un nuevo aniversario de la Batalla de Caseros y del Combate de San Lorenzo. Cabe destacar que este 3 de febrero de 2026, además, suma una nueva jornada de celebración para los entrerrianos, ya que la residencia de Justo José de Urquiza pasó a manos de la gestión provincial para iniciar las obras de puesta en valor del edificio.

Durante la velada se presentan Conjunto Itay, Ensamble Chamamé Entrerriano y Suma Paciencia. La grilla artística incluye además a DJ Nico Herrera, Fabián Galarraga, intervenciones de danza contemporánea y un show de impacto.

La jornada es conducida por Santiago Miguel Rinaldi, con la participación especial de Roberto Romani.

Frigerio destacó la figura de Urquiza: "Es el faro que nos guía", aseguró

Durante la tarde, el mandatario entrerriano brindó palabras alusivas a la relevancia de Justo José de Urquiza para el territorio nacional y regional. “Qué emoción estar en este lugar tan significativo para nuestra historia, a los que nos visitan hoy, bienvenidos a Entre Ríos, la cumbre del Federalismo y la organización nacional. Gracias a Santiago Miguel Rinaldi y los artistas por el espectáculo que acabamos de vivir; gracias a Roberto Romani y a los actores que lograron que recorriendo este palacio, volvamos a caminar nuestra historia, a detenernos en esos momentos decisivos y a revivir escenas que marcaron el destino del país. Lo que pasó fue una hermosa forma de traer el pasado al presente. Quiero saludar a las autoridades nacionales, provinciales y municipales que hoy nos acompañan, a legisladores, fuerzas de seguridad, representantes de instituciones culturales y educativas y especialmente a las familias entrerrianas que vinieron a vivir esta tarde en el Palacio San José. Muchas gracias por estar acá acompañándonos”, inició el gobernador Rogelio Frigerio.

“Estar en este Palacio y visitar el departamento Uruguay es venir al kilómetro 0 de nuestra organización nacional. Acá nacieron los nombres, las ideas y la fuerza necesaria para que hoy seamos un país republicano, democrático y federal. Esta es la tierra desde la que Urquiza pensó y cambió a la Argentina, donde nació y aprendió que sin ley y orden no hay libertad plena, donde fundó el primer colegio público, gratuito y laico de Argentina por el que pasaron dos presidentes de Paraguay y tres de Argentina, uno de ellos, mi padrino Don Arturo Frondizi, donde decidió construir este palacio, impensado para esta época, que dejó boquiabiertos a sus visitantes, entre los que se encuentran Bartolomé Mitre y Domingo Faustino Sarmiento, donde tuvo lugar en la histórica plaza Francisco Ramírez aquel pronunciamiento decisivo para la Nación aquel 1 de mayo de 1851, donde reunió en el campamento Calá al ejército con el que cruzaría al río Paraná, el más grande visto hasta ese entonces", consideró.

"Por todo eso y mucho más, venir al departamento Uruguay es visitar el lugar donde late el germen del ADN entrerriano y el de nuestra Nación. Hoy la Argentina es lo que es gracias a la valentía de Urquiza y de todos aquellos que se sumaron a esa gesta. Urquiza no es pasado, es el faro que nos guía para seguir haciendo historia. La Batalla de Caseros viene a complementar el camino que los argentinos y argentinas empezamos en 1810. Aquel 25 de mayo dimos nuestro primer paso hacia la libertad, pero sin ley esa libertad era frágil. Por eso, minutos antes de librar el combate decisivo, arengó a su ejército diciendo ‘detrás de aquella línea de batalla, se halla la Constitución de la república y la libertad’. Juan Bautista Alberdi lo supo explicar también a la perfección. La victoria de Caseros por sí sola no coloca al país en posición de cuánto necesita, viene a ponerla en el camino de esa organización y proceso, bajo aspecto considerada esa victoria es tan grande como la Revolución de Mayo, que destruyó el gobierno español”, continuó.